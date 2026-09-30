Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ξεπέρασε τα 140 κιλά – Ο «εξαιρετικά παχύσαρκος» ηγέτης με την αδυναμία στο φουά γκρα και το χαβιάρι

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Νέα στοιχεία για τη φυσική κατάσταση του Βορειοκορεάτη ηγέτη έρχονται από τη Σεούλ, την ώρα που η υγεία του παραμένει θέμα διεθνούς ενδιαφέροντος.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρείται «εξαιρετικά παχύσαρκος», με το βάρος του να ξεπερνά τα 140 κιλά, ωστόσο δεν εμφανίζει ενδείξεις κάποιου προβλήματος υγείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε Νοτιοκορεάτης βουλευτής, επικαλούμενος στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της Σεούλ.

Η κατάσταση της υγείας του Κιμ, ο οποίος είναι καπνιστής και παχύσαρκος εδώ και χρόνια, παρακολουθείται στενά διεθνώς, δεδομένου ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο και οι εντάσεις στην περιοχή παραμένουν αυξημένες.

Υψηλός καρδιαγγειακός κίνδυνος, αλλά χωρίς εμφανή προβλήματα

Ο Νοτιοκορεάτης βουλευτής Γιοούν Κουν-γιοούνγκ ανέφερε ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης «θεωρείται εξαιρετικά παχύσαρκος, με βάρος που ξεπερνά τα 140 κιλά».

Παρότι εκτιμάται ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακού νοσήματος, δεν παρουσιάζει εμφανείς δυσκολίες στη φυσική του κατάσταση. Σύμφωνα με τον βουλευτή, μπορεί για παράδειγμα να ανεβαίνει άνετα μια σκάλα.

Όπως πρόσθεσε, «δεν υπάρχει καμία ένδειξη για πρόβλημα υγείας», λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχή παρακολούθησή του από την προσωπική ιατρική του ομάδα.

Οι εικασίες που ξεκίνησαν το 2020

Οι εικασίες γύρω από την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν είχαν ενταθεί το 2020, όταν ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρέμεινε εκτός δημόσιας θέας για περίπου 20 ημέρες.

Ο πατέρας του, Κιμ Γιονγκ Ιλ, και ο παππούς του, Κιμ Ιλ Σουνγκ, τους οποίους διαδέχθηκε στην ηγεσία της χώρας, ήταν επίσης παχύσαρκοι και καπνιστές και πέθαναν από καρδιακή προσβολή.

Η αδυναμία του στα προϊόντα πολυτελείας

Για τις διατροφικές προτιμήσεις του Κιμ είχε μιλήσει το 2019 ο Πολ Σμαρτ, επικεφαλής σεφ στο ξενοδοχείο Metropole του Ανόι, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τους προσωπικούς μάγειρες του Βορειοκορεάτη ηγέτη κατά τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Βόρειας Κορέας.

Σύμφωνα με όσα του είχαν μεταφέρει οι μάγειρες του Κιμ, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης έχει ιδιαίτερη αδυναμία σε προϊόντα πολυτελείας, όπως:

χαβιάρι

αστακό

φουά γκρα

«Πραγματικά του αρέσει να καλοπερνά», είχε αναφέρει ο σεφ.

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