HELLENiQ ENERGY: Παρατείνεται έως και 14 Οκτωβρίου η έκτακτη έκπτωση σε Αμόλυβδη Βενζίνη και Πετρέλαιο Κίνησης

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Η HELLENiQ ENERGY ανακοινώνει ότι παρατείνει μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου την υφιστάμενη έκτακτη έκπτωση που χορηγεί προς όλες τις εταιρείες Εμπορίας καυσίμων για τα βασικά καύσιμα κίνησης, την Αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το Πετρέλαιο κίνησης.
Το μέτρο, που βρίσκεται σε εφαρμογή ήδη από τις 14 Ιουλίου, αφορά αποκλειστικά τα καύσιμα που προορίζονται για κατανάλωση στην εσωτερική αγορά και αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και άμεσο τρόπο για την οριζόντια μείωση των τιμών.
Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει και το επόμενο χρονικό διάστημα την έκτακτη έκπτωση και πιο συγκεκριμένα 7,95 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης. Η έκπτωση θα συνεχίσει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια.
Η HELLENiQ ENERGY παραμένει δίπλα στον Έλληνα καταναλωτή, στηρίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, θα αξιολογήσει εκ νέου την παρέμβασή της, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί στην αγορά καυσίμων μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά και η περίοδος της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στους καταναλωτές.
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