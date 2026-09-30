search
ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.09.2026 13:59

Bloomberg: Τι ζητά ο Μητσοτάκης από την ΕΕ για το ενεργειακό κόστος – Η επιστολή στη φον ντερ Λάιεν

30.09.2026 13:59
Kyriakos-Mitsotakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι απαιτούνται «τολμηρές και κοινές λύσεις» που θα υπερβαίνουν τις γενικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Όπως γνωστοποίησε, απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι προτείνει η Αθήνα στην ΕΕ

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει να εξεταστεί:

  • η εξαίρεση, έως ένα συγκεκριμένο όριο, των προσωρινών μέτρων στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς,
  • η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη άνοδο των τιμών, για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της ΕΕ το ενεργειακό κόστος

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για πρόσθετα μέτρα στήριξης, καθώς οι λογαριασμοί ενέργειας επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης και να συνεχίσουν την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος βρίσκεται πλέον ψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, με επιχειρήσεις να επισημαίνουν ότι πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Καταπέλτης το βούλευμα για Τριαντόπουλο, Αγοραστό και 3 ακόμη κρατικούς υπαλλήλους – «Δυσχέραναν τις έρευνες για να καλύψουν ποινικές ευθύνες»

Συνεχίζεται το «ξύλο» στη ΝΔ για τους «αλαζόνες υπουργούς»: Ο κόσμος τό’χει τούμπανο, λέει ο Μπακογιάννης, κάποιοι έγιναν «νοματαίοι από το πουθενά» υπερθεματίζει ο Καλογερόπουλος

Δεν παραιτείται ο Φλωρίδης μετά την παραπομπή Τριαντόπουλου: Επιμένει στη φράση του τα μπάζα 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pigadi_file_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πηγάδι, μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

S-400
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δεν λέει «όχι» στη μεταφορά των S-400 της Τουρκίας σε «τρίτη χώρα» – «Αρκεί να είναι φιλική στη Μόσχα»

american_soldiers_iraq
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Αποχωρούν οριστικά οι ΗΠΑ από το Ιράκ – Φόβοι για επανεμφάνιση του ISIS και παρεμβάσεις του Ιράν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
UEFA
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: Πρόστιμα 140.500 ευρώ για ευρωπαϊκά ματς τεσσάρων ελληνικών ομάδων – Στην ΑΕΚ η βαρύτερη «καμπάνα»

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Kalodio_new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο - Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

gaka-profil
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Πάνω από 500.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημα της 56χρονης γιατρού – Οι καταγγελίες για «μαύρα» και λογαριασμό στη Λετονία

kostas-panagopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Παναγόπουλος (Alco) στο topontiki.gr αδειάζει Interview: «Η εικόνα αυτή επηρεάζει αρνητικά την αντίληψη της κοινωνίας για τις δημοσκοπήσεις»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 14:31
pigadi_file_unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πηγάδι, μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

tsakirogloy-diavati-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ώρες δοκιμασίας για τη Χρυσούλα Διαβάτη – Η κατατονία και οι δυσκολίες που περιγράφει ο Νικήτας Τσακίρογλου

axepa new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 72χρονος χαρίζει «φως» με τον θάνατό του

1 / 3