Bloomberg: Τι ζητά ο Μητσοτάκης από την ΕΕ για το ενεργειακό κόστος – Η επιστολή στη φον ντερ Λάιεν

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Την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το αυξημένο ενεργειακό κόστος, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας πριν από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι απαιτούνται «τολμηρές και κοινές λύσεις» που θα υπερβαίνουν τις γενικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Όπως γνωστοποίησε, απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τι προτείνει η Αθήνα στην ΕΕ

Όπως αναφέρει το Bloomberg, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει να εξεταστεί:

η εξαίρεση, έως ένα συγκεκριμένο όριο, των προσωρινών μέτρων στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς,

η αξιοποίηση των πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη άνοδο των τιμών, για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο της ΕΕ το ενεργειακό κόστος

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για πρόσθετα μέτρα στήριξης, καθώς οι λογαριασμοί ενέργειας επιβαρύνουν πολίτες και επιχειρήσεις.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, καλώντας τα να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης και να συνεχίσουν την πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα.

Οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και νωρίτερα μέσα στον Σεπτέμβριο έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Το αυξημένο ενεργειακό κόστος βρίσκεται πλέον ψηλά στην πολιτική ατζέντα της ΕΕ, με επιχειρήσεις να επισημαίνουν ότι πλήττει την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα στη Σύνοδο Κορυφής της 15ης και 16ης Οκτωβρίου.

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