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30.09.2026 15:15

«Συνταρακτικές αποκαλύψεις» για Πατούλη προαναγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

30.09.2026 15:15
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Σε «συνταρακτικές αποκαλύψεις» για «υπηρεσίες και προϊόντα που υπόσχονταν αντιεπιστημονικά αποτελέσματα» και φιλοξενούνταν σε εταιρική ιστοσελίδα στην οποία εμφανιζόταν ως πρόεδρος ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πρόκειται να προχωρήσει ο τομέας Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τις επόμενες ημέρες, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου και Επικοινωνίας του κόμματος, Γιώργος Παναγιωτόπουλος κατά την σημερινή ενημέρωση των διαπιστευμένων δημοσιογράφων. 

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα στην ιστοσελίδα η οποία, ωστόσο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις έχει κατέβει.

Οι επερχόμενες ανακοινώσεις, εκτίμησε, θα αφορούν θέματα που θα προκαλέσουν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας.

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