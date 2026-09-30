Πανικός στους Σάσεξ μετά τον εντοπισμό ανδρών κοντά στο σχολείο του Άρτσι και της Λίλιμπετ – Κάνουν λόγο για «απερίσκεπτη εισβολή στην ιδιωτικότητα των παιδιών»

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Ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ κατηγόρησαν έναν διεθνή φωτογράφο για «απίστευτη απερισκεψία» επειδή εξέτασε τους χώρους του σχολείου που φοιτούν τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Δύο άνδρες, και οι δύο φορώντας σακίδια πλάτης, εντοπίστηκαν να περπατούν στην περίμετρο του σχολείου, με την αστυνομία αργότερα να αναγνωρίζει έναν από αυτούς ως φωτογράφο του διεθνούς Τύπου.

Ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν το χαρακτήρισε «απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής των παιδιών».

Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο μήνα, αφού έζησαν στην Καλιφόρνια για έξι χρόνια.

Όπως αναφέρει το BBC, οι δύο άνδρες έγιναν αντιληπτοί τόσο από την ιδιωτική ασφάλεια όσο και από το προσωπικό του σχολείου το πρωί της Δευτέρας, να σταματούν σε διάφορα σημεία και να εξετάζουν τον χώρο του σχολείου, πριν επιστρέψουν σε ένα βαν, το οποίο η αστυνομία αργότερα διαπίστωσε ότι ήταν νοικιασμένο.

Ένας από τους άνδρες αναγνωρίστηκε αργότερα ως φωτογράφος για ένα ευρωπαϊκό πρακτορείο ειδήσεων.

«Η απόφαση των φωτογράφων να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο γύρω από ένα σχολείο είναι εξαιρετικά απερίσκεπτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν.

«Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ της νόμιμης δραστηριότητας των μέσων ενημέρωσης και των φωτογράφων που περπατούν στην περίμετρο ενός σχολείου, σταματούν για να δουν τον χώρο και παρακολουθούν τα παιδιά καθώς περνούν την ημέρα τους».

Ο εκπρόσωπος συνέχισε: «Όποιες φωτογραφίες κι αν αναζητούσαν, αυτή δεν ήταν μόνο μια απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας των παιδιών. Ήταν ένας ανεύθυνος και απερίσκεπτος τρόπος να συμπεριφέρονται κοντά σε ένα σχολείο».

Τα παιδιά ξεκίνησαν το σχολείο στο Ηνωμένο Βασίλειο στις αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά άλλαξαν μετά από λίγες ημέρες, αφού εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια σχετικά με την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αποκαλύφθηκε ότι οι Σάσεξ θα επανεξετάσουν την δημόσια χρηματοδότηση ασφαλείας τους, μετά την επιστροφή τους.

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