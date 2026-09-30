«Αγνώριστος» ο Τζον Κιούζακ στα 60 του – Χαμός στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή του (Video)

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Στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρέθηκε ο Τζον Κιούζακ μετά την πρόσφατη εμφάνισή του σε podcast, με πολλούς θεατές να σχολιάζουν ιδιαίτερα καυτικά την αλλαγή στην εικόνα του.

Γνωστός από ταινίες που σημάδεψαν τη δεκαετία του ’80 και του ’90, όπως το «Say Anything», το «Serendipity» και το «Con Air», ο 60χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο «Happy Sad Confused with Josh Horowitz», μιλώντας τόσο για την καριέρα του όσο και τις εμβληματικές του ταινίες.

Αρκετοί χρήστες στα social media, ωστόσο, στάθηκαν στο πρόσωπό του, σημειώνοντας ότι ίσως έχει κάνει αισθητικές παρεμβάσεις. Ο ίδιος ο ηθοποιός, πάντως, δεν έχει κάνει, μέχρι στιγμής, κάποια σχετική δήλωση.

Τα σχόλια των θαυμαστών και η υπεράσπιση του ηθοποιού

Η εμφάνιση του Τζον Κιούζακ δημιούργησε έντονη συζήτηση στα σχόλια της εκπομπής, με πλήθος χρηστών του διαδικτύου να σχολιάζουν με έκπληξη την αλλαγή στην εμφάνισή του, πολλοί εξ αυτών, μάλιστα, με επικριτική διάθεση.

Υπήρξαν, βέβαια, και εκείνοι που θέλησαν να υπερασπιστούν τον ηθοποιό, οι οποίοι αφού τόνισαν ότι διανύει πια το 60ό έτος της ηλικίας του, θέλησαν να εστιάσουν στην προσωπικότητα και την πορεία του, γράφοντας θετικά σχόλια για την καριέρα του και τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

Σημειώνεται ότι ο Τζον Κιούζακ παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός για τους ρόλους του σε ταινίες ενηλικίωσης και ρομαντικές κομεντί που άφησαν εποχή.

Η αποκάλυψη για το «Breaking Bad» και η πορεία του στο Χόλιγουντ

Στη συνέντευξή του, ο Τζον Κιούζακ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην παλιά φήμη που τον ήθελε να έχει απορρίψει τον ρόλο του Γουόλτερ Γουάιτ στη σειρά «Breaking Bad», έναν ρόλο που τελικά υποδύθηκε ο Μπράιαν Κράνστον.

Ο ηθοποιός ανέφερε πως, καθώς δεν θυμόταν να του έχει γίνει ποτέ σχετική πρόταση, αποφάσισε να επικοινωνήσει με τον δημιουργό της σειράς, Βινς Γκίλιγκαν, για να ξεκαθαρίσει αν η συγκεκριμένη ιστορία είχε βάση. Όπως αποκάλυψε, ο Βινς Γκίλιγκαν του απάντησε πως κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί.

Τα τελευταία χρόνια ο Τζον Κιούζακ έχει εμφανιστεί σε λιγότερες κινηματογραφικές παραγωγές στις ΗΠΑ, ενώ, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, η μειωμένη παρουσία του στο Χόλιγουντ σχετίζεται με τη δυσκολία χρηματοδότησης νέων projects και όχι με έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους του για την υποκριτική.

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