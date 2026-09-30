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30.09.2026 12:15

ΠΑΣΟΚ: Τα πρώτα αποτελέσματα της MedWatch επιβεβαιώνουν την κυβερνητική αποτυχία στην Υγεία

30.09.2026 12:15
tsoukalas

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Για απόδειξη της κυβερνητικής αποτυχίας στην Υγεία κάνει λόγο ο εκπροσώπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch.

«Τα πρώτα ευρήματα μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος, που η κυβέρνηση άφησε να διογκωθεί επί χρόνια», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Συνιστά μια ομολογία του υπουργείου Υγείας ότι την τελευταία επταετία απέτυχε παταγωδώς να ελέγξει αποτελεσματικά τον χώρο των ιδιωτικών δομών υγείας. Έπρεπε να υπάρξει ο θάνατος ενός πολύ δημοφιλούς προσώπου για να κινητοποιηθεί το υπουργείο Υγείας και να πράξει τα αυτονόητα; Η κυβέρνηση δρα πάντα εκ των υστέρων. Η υγεία είναι πολύ σημαντική για να την αφήσουμε στην τύχη. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν επιτρέπεται ο χώρος της υγείας να είναι ξέφραγο αμπέλι στις ορέξεις επιτήδειων που επιζητούν το γρήγορο κέρδος», προσθέτει.

«Η χώρα χρειάζεται κυβέρνηση που δεν θα μένει θεατής στις εξελίξεις και θα δρα, όταν έχει γίνει ήδη η ζημιά. Χρειάζεται πολιτική ηγεσία με σχέδιο που θα προλαμβάνει τη ζημιά, θα ελέγχει και θα θέτει κανόνες. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια άλλη πολίτικη στο χώρο της υγείας», καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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