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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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30.09.2026 13:27

Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε σε… τιμή ευκαιρίας – Αγγλικό fund την αγόρασε για ένα ευρώ!

30.09.2026 13:27
bordeaux

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Οι οπαδοί της Μπορντό μπορούν να ελπίζουν πλέον σε καλύτερες ημέρες γιατί ο σύλλογος πουλήθηκε σε αγγλικό επενδυτικό fund.

Όπως έγινε γνωστό από τον σύλλογο, το επενδυτικό fund «Park Bench» αγόρασε τον ιστορικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της Γαλλίας έναντι της συμβολικής τιμής του… ενός ευρώ.

Η Μπορντό λόγω χρεών παίζει πλέον στα τοπικά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στην 6η κατηγορία της Γαλλίας.

Ο σύλλογος είχε αγοραστεί από τον Ζεράρ Λόπεζ  το 2021, ωστόσο δεν κατάφερε να παρουσιάσει κατάλληλο φάκελο για να παίξει στην 3η κατηγορία κι έτσι βρέθηκε στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

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