Η ιστορική Μπορντό πουλήθηκε σε… τιμή ευκαιρίας – Αγγλικό fund την αγόρασε για ένα ευρώ!

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Οι οπαδοί της Μπορντό μπορούν να ελπίζουν πλέον σε καλύτερες ημέρες γιατί ο σύλλογος πουλήθηκε σε αγγλικό επενδυτικό fund.

Όπως έγινε γνωστό από τον σύλλογο, το επενδυτικό fund «Park Bench» αγόρασε τον ιστορικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της Γαλλίας έναντι της συμβολικής τιμής του… ενός ευρώ.

Le FC Girondins de Bordeaux annonce la signature d’un accord de cession entre la société de Gérard Lopez, actuelle propriétaire du club, et Park Bench.



Cette opération est conclue pour un euro symbolique avec reprise des dettes. Dans le cadre de la procédure légale de reprise,… pic.twitter.com/vSFaxEPOzE — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) September 30, 2026

Η Μπορντό λόγω χρεών παίζει πλέον στα τοπικά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στην 6η κατηγορία της Γαλλίας.

Ο σύλλογος είχε αγοραστεί από τον Ζεράρ Λόπεζ το 2021, ωστόσο δεν κατάφερε να παρουσιάσει κατάλληλο φάκελο για να παίξει στην 3η κατηγορία κι έτσι βρέθηκε στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα.

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