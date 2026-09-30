Σακίλ και Σαμπόνις έγιναν… ένα με τους οπαδούς στο Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός (video)

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Ο Ολυμπιακός κατάφερε χθες (29/9) να «αλώσει» την έδρα της Ζάλγκιρις για την 2η αγωνιστική της Euroleague, πετυχαίνοντας το 2/2.
Στη Ζάλγκιρις Αρένα, η οποία θεωρείται μία από τις πιο «καυτές» έδρες στην Ευρώπη, βρέθηκε και ο μοναδικός Σακίλ Ο’ Νιλ, ζώντας από κόντα την υπέροχη ατμόσφαιρα που δημιουργούν σε κάθε αγόρα οι Λιθουανοί οπαδοί.
Μάλιστα, ο θρύλος του NBA έδωσε το δικό του σόου πριν το τζάμπολ του αγώνα.
Ο φακός τον έπιασε να τραγουδά συνθήματα με τον κόσμο της Ζαλγκίρις, δείχνοντας να απολαμβάνει ιδιαίτερα τη στιγμή δίπλα στον άλλον γίγαντα και Goat του λιθουανικού μπάσκετ, Άρβιντας Σαμπόνις.
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