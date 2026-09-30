Βουλγαρία: Εν ψυχρώ δολοφονία του προέδρου της Μπότεφ Πλόβντιβ Ιλιάν Φιλίποφ – Τον πυροβόλησαν στο κεφάλι (video)

Takeaways by to pontiki AI Ο επιχειρηματίας Ιλιάν Φιλίποφ, ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας Μπότεφ Πλόβντιβ, έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων στην πόλη Πλόβντιβ της Βουλγαρίας.

Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας ότι το θύμα δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ ο ποδοσφαιρικός σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατό του.

Ο εκλιπών ήταν ιδρυτής της εταιρείας μεταφορών PIMK και είχε αναλάβει το έργο της ανακατασκευής του σταδίου «Χρίστο Μπότεφ».

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Νεκρός από πυρά αγνώστων έπεσε στην πόλη Πλόβντιβ της Βουλγαρίας ο επιχειρηματίας Ιλιάν Φιλίποφ, ο ιδιοκτήτης της Μπότεφ Πλόβντιβ.

Ο Ιλιάν Φιλίποφ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους παράγοντες στον χώρο των μεταφορών και των κατασκευών στη χώρα, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι περίπου στη 1 τα ξημερώματα έλαβε αναφορά για έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί από πυρά σε περιοχή της Πλόβντιβ, που βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Σόφιας.

Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του και ξεκίνησαν έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

Ανακοίνωση για τον θάνατό του Ιλιάν Φιλίποφ εξέδωσε και ο σύλλογος της πόλης.

«Ο Ιλιγιάν Φιλίποφ θα παραμείνει για πάντα μέρος της ιστορίας της Μπότεφ Πλόβντιβ. Η συμβολή του στη διάσωση του συλλόγου το καλοκαίρι του 2025 και η αφοσίωσή του στην «κίτρινη και μαύρη» ιδέα θα μείνουν αξέχαστες σε όλους μας, μέλη της οικογένειάς μας. Το όνομά του θα παραμείνει γραμμένο με χρυσά γράμματα για γενιές, χάρη στην επιτυχή ολοκλήρωση της ανακατασκευής του σταδίου «Χρίστο Μπότεφ», το οποίο μετατράπηκε έτσι στην πιο σύγχρονη αθλητική εγκατάσταση της Βουλγαρίας. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, όλοι στεκόμαστε στο πλευρό της οικογένειάς του, των συγγενών και των φίλων του. Υποκλινόμαστε στη μνήμη του», έγραψε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος στο Facebook.

Ποιος ήταν ο Ιλιάν Φιλίποφ

Ο Ιλιάν Φιλίποφ ήταν ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PIMK, της μεγαλύτερης εταιρείας μεταφορών στη Βουλγαρία, η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου στην Ευρώπη.

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου, καθώς είχε διατελέσει πρόεδρος της Μπότεφ Πλόβντιβ, ενός από τους ιστορικότερους συλλόγους της Βουλγαρίας.

Το όνομά του είχε συνδεθεί επίσης με το μεγάλο έργο ανακατασκευής του γηπέδου «Χρίστο Μπότεφ» στην Πλόβντιβ.

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