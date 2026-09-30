Forbes: Οι 5 καλύτεροι εργοδότες στον κόσμο για το 2026 – Στην κορυφή η Microsoft

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Με την εργασιακή ικανοποίηση να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα διεθνώς, το Forbes και η Statista παρουσιάζουν για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τη λίστα με τους καλύτερους εργοδότες στον κόσμο για το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση «State of the Global Workplace 2026» της Gallup, μόλις το 20% των εργαζομένων σε περισσότερες από 140 χώρες δηλώνει ότι αισθάνεται ουσιαστικά αφοσιωμένο στην εργασία του, ενώ το 40% αναφέρει ότι βιώνει σημαντικό καθημερινό στρες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κατάταξη «World’s Best Employers 2026» επιχειρεί να αναδείξει τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για τις συνθήκες που προσφέρουν στους εργαζομένους τους, από τις αποδοχές και τις δυνατότητες εξέλιξης έως την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Πώς προέκυψε η λίστα

Για την έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 300.000 εργαζόμενοι σε πάνω από 50 χώρες. Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά και ανεξάρτητα από τις ίδιες τις εταιρείες, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να απαντήσουν ανώνυμα.

Στην αξιολόγηση μπορούσαν να συμπεριληφθούν εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν τους εργοδότες τους με βάση βασικά κριτήρια, όπως:

οι αποδοχές,

οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης,

η ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής,

η φήμη της εταιρείας,

και το κατά πόσο θα σύστηναν τον εργοδότη τους σε φίλους ή συγγενείς.

Παράλληλα, μπορούσαν να αξιολογήσουν και προηγούμενους εργοδότες των τελευταίων δύο ετών, αλλά και εταιρείες που γνώριζαν μέσω του κλάδου τους ή από φίλους και συγγενείς που εργάζονταν σε αυτές.

900 εταιρείες από 52 χώρες

Η τελική βαθμολογία προέκυψε από τις απαντήσεις της έρευνας σε συνδυασμό με δεδομένα των προηγούμενων τριών ετών, με μεγαλύτερη βαρύτητα στα πιο πρόσφατα στοιχεία και στις αξιολογήσεις των σημερινών εργαζομένων.

Συνολικά, 900 εταιρείες με έδρα σε 52 χώρες κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση στη λίστα με τους καλύτερους εργοδότες στον κόσμο για το 2026.

Στην κορυφή της κατάταξης των καλύτερων εργοδοτών στον κόσμο για το 2026 βρίσκεται η Microsoft, κατακτώντας την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε η Delta Air Lines, ενώ εντυπωσιακή άνοδο κατέγραψε η Shopify. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ανέβηκε στην τρίτη θέση από τη 14η που κατείχε το 2025.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν:

1. Microsoft – πρώτη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

– πρώτη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 2. Delta Air Lines – διατήρησε τη δεύτερη θέση

– διατήρησε τη δεύτερη θέση 3. Shopify – από τη 14η θέση το 2025

– από τη 14η θέση το 2025 4. Costco – από τη 12η θέση το 2025

– από τη 12η θέση το 2025 5. Nvidia

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