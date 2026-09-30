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30.09.2026 06:59

Μεξικό: Ένα Τσιουάουα με κράνος και γιλέκο στην Εθνική Φρουρά

30.09.2026 06:59
mexico new

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Ο Κομάντο μπορεί να είναι μικροσκοπικός, αλλά η μεξικανική Εθνική Φρουρά τον προορίζει για μεγάλο ρόλο.

Με μικροσκοπικά γυαλιά ηλίου, ειδικά φτιαγμένο γιλέκο μάχης παραλλαγής, ακόμη και κράνος με κάμερα προσαρμοσμένη σε αυτό, ο Κομάντο, Τσιουάουα βάρους κάπου 7 κιλών, είναι ο πιο ασυνήθιστος και αναμφίβολα ο πιο μικρόσωμος νεοσύλλεκτος της δύναμης.

Σύμφωνα με αξιωματικούς, το κουτάβι 13 μηνών δεν θα αναλάβει απλά ρόλο τόνωσης του ηθικού: εκπαιδεύεται για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο σκύλος, με ύψος 21 εκατοστών, δεν έχει την παραμικρή ομοιότητα με τα πολύ πιο μεγαλόσωμα και δυνατά σκυλιά που κατά κανόνα εκπαιδεύονται για να δρουν μαζί με μονάδες του στρατού ή της αστυνομίας στο Μεξικό και αλλού.

Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην πρωτεύουσα την περασμένη εβδομάδα, ο σκύλος-μινιατούρα δυσκολευόταν να ανέβει σκαλιά ή να υπερπηδήσει εμπόδια υπό το βλέμμα του Ρόκο, πλήρως εκπαιδευμένου, πολύ πιο μεγαλόσωμου σκύλου.

Η υπολοχαγός Ντέμπορα Ερνάντες θα πει πως ο Κομάντο σπάει δυο στερεότυπα: το πρώτο είναι πως μόνο μεγαλόσωμα σκυλιά μπορούν να υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά· και το δεύτερο πως ένα σώμα στρατιωτικού τύπου δεν μπορεί να οικοδομήσει πιο θερμή σχέση με τον πολίτη. Απλά και μόνο η παρουσία του μικρού σκύλου, εξηγεί, θυμίζει στον κόσμο ότι «κάτω από τη στολή, παραμένουμε άνθρωποι».

Η Εθνική Φρουρά στρατολόγησε τον Κομάντο πριν από περίπου έξι μήνες, στην Τσιουάουα, από όπου έχει πάρει το όνομά της η ράτσα αυτή σκυλιών, διότι οι ηλικιωμένοι που συντρόφευε δεν μπορούσαν πια να τον φροντίζουν όπως ήθελαν.

Ο νεοσύλλεκτος κάνει πλέον εμφανίσεις σε δημόσιες τελετές, σχολικές εκδηλώσεις και προγράμματα επαφής με κοινότητες.

Αν μη τι άλλο, ξεχωρίζει στην διόλου ευκαταφρόνητου μεγέθους μονάδα των σκυλιών της Εθνικής Φρουράς, που μετρά κάπου 350 μέλη: τα περισσότερα είναι γερμανικοί ποιμενικοί και λαμπραντόρ.

Τα Τσιουάουα, γνωστά κυρίως για τα μεγάλα εκφραστικά μάτια τους, τις προσωπικότητές τους και τα όρθια αυτιά τους, είναι εξαιρετικά ενεργά αλλά σπανίως θεωρούνται υποψήφιοι για πραγματική επιχειρησιακή δράση.

Ο Κομάντο πάντως συμμετείχε ήδη στη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Ανεξαρτησίας του Μεξικού και έχει μετατραπεί σε ανερχόμενο αστέρα στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

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