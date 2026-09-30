TrophyΤροφή 2026: Στην Κόρινθο το πρώτο Meet-up με επίκεντρο την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφή

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Με αφετηρία την Κόρινθο ξεκινά ο νέος κύκλος του TrophyΤροφή 2026, του προγράμματος της Νέας Γεωργίας Νέας Γενιάς που επιχειρεί να φέρει πιο κοντά την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή στον αγροδιατροφικό τομέα.

Το πρώτο Meet-up θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου στο Λιμάνι Κορίνθου, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται αυτή τη φορά στην κυκλική οικονομία και κυρίως στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μετατραπεί από περιβαλλοντική πρακτική σε επιχειρηματικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις τροφίμων και την πρωτογενή παραγωγή.

Η κεντρική θεματική «Circular Customer Experience: Πώς η Κυκλική Οικονομία Προσθέτει Αξία στους Πελάτες» βάζει στο επίκεντρο τη σύνδεση της αποτελεσματικότερης χρήσης των πόρων με τη δημιουργία προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα της αγροδιατροφικής αγοράς, από αγρότες και επαγγελματίες τροφίμων έως ερευνητές, φοιτητές και νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγροτεχνολογία, την τεχνολογία τροφίμων και τα agrologistics.

Από την παραγωγή στο επιχειρηματικό μοντέλο

Βασικός άξονας της πρώτης συνάντησης είναι η πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Στη συζήτηση για τη σύνδεσή της με τα σύγχρονα αγροδιατροφικά προϊόντα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επισιτιστών Λουτρακίου «Ξένιος Ζευς» Ζάχος Αγκιστριώτης, ο ιδιοκτήτης της Sellas Olive House Χρήστος Σελλάς και ο γεωπόνος και μέλος του Δ.Σ. του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Φάνης Κουρεμπές.

Ξεχωριστή ενότητα θα αφορά τις συνεργασίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να αναπτυχθούν γύρω από την κυκλική οικονομία. Σε αυτή συμμετέχουν ο ιδρυτής της BIOSE Παναγιώτης Σταματόπουλος, ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου Ιωάννης Σμυρνιώτης, ο γενικός διευθυντής της Ε.Κ.ΑΝ. – POLYGREEN Διογένης Βακόντιος και η εμπορική διευθύντρια της ΜΕΓΑECO Ελένη Νικητέα.

Το Meet-up δεν περιορίζεται, πάντως, στις συζητήσεις. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν, μέσα από εργαστήριο παραγωγής ιδεών, να επεξεργαστούν πραγματικές προκλήσεις της αγροδιατροφής και να αναπτύξουν προτάσεις που θα παρουσιαστούν στο τέλος της διαδικασίας.

Το TrophyΤροφή λειτουργεί ουσιαστικά ως σημείο συνάντησης ανθρώπων της παραγωγής με ερευνητικές ομάδες, startups και επιχειρήσεις, με στόχο νέες ιδέες να αποκτήσουν επιχειρηματική διάσταση.

Το πρώτο Meet-up πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Grow του EIT Food, της DS Smith και του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Η επιλογή της κυκλικής οικονομίας ως αφετηρίας του φετινού κύκλου αποτυπώνει και μια ευρύτερη αλλαγή στην αγροδιατροφική αγορά: η μείωση αποβλήτων, η αξιοποίηση υποπροϊόντων και η καλύτερη διαχείριση των πόρων αντιμετωπίζονται πλέον όχι μόνο ως περιβαλλοντική υποχρέωση αλλά και ως πεδίο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

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