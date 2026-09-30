Οκτώ προτάσεις των παιδιάτρων για διαφάνεια και εποπτεία στις υγειονομικές υπηρεσίες παιδιών και εφήβων

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«Σύμβουλος ύπνου», «σύμβουλος διατροφής», «σύμβουλος γονεϊκότητας», «σύμβουλος ανάπτυξης», «σύμβουλος υγείας ή ευεξίας» (health/wellness coach) και «ολιστικός θεραπευτής» πιστοποιημένος.

Αυτούς και πολλούς άλλους τίτλους συναντούν στο διαδίκτυο οι γονείς, όταν αναζητούν έναν ειδικό για να συζητήσουν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που απασχολούν τα παιδιά τους. Ωστόσο δεν είναι πάντοτε σαφές στον γονέα ποια βασική επαγγελματική ιδιότητα διαθέτει ο πάροχος, ποιος φορέας χορήγησε την πιστοποίηση, ποια εκπαίδευση προϋποθέτει και ποια επαγγελματικά δικαιώματα διαθέτει ο κάτοχός της.

«Μια πιστοποίηση επιμόρφωσης δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως ισοδύναμη με αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο ούτε ως στοιχείο που, από μόνο του, παρέχει δικαίωμα άσκησης νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος» αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ).

Στο πλαίσιο της μεγάλης συζήτησης για την αναρχία που επικρατεί στον χώρο της υγείας, μετά το θάνατο του Γ. Μαζωνάκη, η ομοσπονδία παιδίατρων υποστηρίζει την ενίσχυση των ελέγχων για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία των ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας.

Με επιστολή της προς το υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και άλλους αρμόδιους φορείς, παραθέτει οκτώ προτάσεις με στόχο την προστασία των παιδιών αλλά και των γονέων από τους επίδοξους απατεώνες.

«Η σύγχρονη παιδιατρική φροντίδα είναι κατεξοχήν διεπιστημονική. Η συνεργασία του παιδιάτρου με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, διαιτολόγους–διατροφολόγους, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλους αρμόδιους επαγγελματίες είναι ουσιώδης για την ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού.». αναφέρει η ΠΟΜΕΠ και συνεχίζει: «Το κρίσιμο ζήτημα είναι κάθε επαγγελματίας να δρα εντός των νόμιμων αρμοδιοτήτων του και κάθε γονέας να γνωρίζει με σαφήνεια ποιος παρέχει την υπηρεσία, με ποια προσόντα και με ποια όρια ευθύνης.» ξεκαθαρίζει η ΠΟΜΕΠ και παραθέτει τις προτάσεις της:

1. Ενιαία, δημόσια προσβάσιμη δυνατότητα επαλήθευσης επαγγελματικής ιδιότητας και νόμιμης λειτουργίας.

Με αξιοποίηση και διασύνδεση των υφιστάμενων μητρώων και συμπλήρωσή τους όπου απαιτείται, ο πολίτης πρέπει να μπορεί να επαληθεύει την ιδιότητα του επαγγελματία, την άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται, και τη νόμιμη λειτουργία του φορέα. Η δημόσια πρόσβαση να περιορίζεται στα στοιχεία που είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό.

2. Διαφάνεια στους επαγγελματικούς τίτλους και στις πιστοποιήσεις.

Να προσδιοριστούν σαφείς κανόνες παρουσίασης της βασικής επαγγελματικής ιδιότητας, του φορέα και του αντικειμένου κάθε πρόσθετης πιστοποίησης, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσεων για την αναγνώρισή της και τα επαγγελματικά δικαιώματα που συνεπάγεται.

3. Αποσαφήνιση και εφαρμογή των επαγγελματικών ορίων.

Να αποτυπωθούν σε εύληπτες οδηγίες τα όρια μεταξύ γενικής ενημέρωσης ή υποστήριξης και υπηρεσιών που προϋποθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα. Οι οδηγίες να σέβονται τις νόμιμες αρμοδιότητες κάθε κλάδου και να διευκρινίζουν πότε απαιτείται παραπομπή για ιατρική ή άλλη εξειδικευμένη αξιολόγηση.

4. Συντονισμένη εποπτεία της διαδικτυακής προβολής και διαφήμισης. Να ενισχυθεί η συνεργασία των αρμόδιων αρχών για τον έλεγχο παραπλανητικών θεραπευτικών ισχυρισμών, ανακριβούς παρουσίασης προσόντων και μη διαφανούς εμπορικής προώθησης υπηρεσιών ή προϊόντων που αφορούν την υγεία ανηλίκων.

5. Έλεγχος της παραπλανητικής χρήσης επωνυμιών και χαρακτηρισμών.

Όροι όπως «ιατρείο», «κλινική», «κέντρο», «ινστιτούτο», «θεραπεία», «θεραπευτής», «ιατρική» και «παιδιατρική» να εξετάζονται ως προς τη συνολική παρουσίασή τους, όταν αυτή μπορεί να δημιουργεί εσφαλμένη εντύπωση αδειοδοτημένης δομής, αναγνωρισμένης ειδικότητας ή επαγγελματικής αρμοδιότητας.

6. Ειδικές εγγυήσεις για υπηρεσίες που απευθύνονται σε ανηλίκους.

Να προβλεφθούν απαιτήσεις ανάλογες με τη φύση και τον κίνδυνο της υπηρεσίας, ιδίως ως προς την ενημέρωση των γονέων, τη συναίνεση όπου απαιτείται, την επιστημονική τεκμηρίωση, την προστασία των δεδομένων υγείας και την έγκαιρη παραπομπή. Παράλληλα, να διατεθεί απλός οδηγός προς τους γονείς για την επιλογή κατάλληλου επαγγελματία και την αναγνώριση παραπλανητικών πρακτικών.

7. Ενίσχυση του θεσμικού ρόλου του παιδιάτρου στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας μέχρι την ενηλικίωση.

Να διασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών και των εφήβων σε συνεχή παιδιατρική παρακολούθηση, με τον παιδίατρο ως ιατρό αναφοράς για την ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα τους, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους επαγγελματίες. Να προβλεφθούν κατάλληλες διαδρομές φροντίδας για περιοχές με ανεπαρκή παιδιατρική κάλυψη.

8. Εύχρηστος και συντονισμένος μηχανισμός αναφορών και καταγγελιών.

Με αξιοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών, να παρέχεται σαφές σημείο υποβολής και διαβίβασης κάθε αναφοράς στην αρμόδια αρχή, δυνατότητα ενημέρωσης για την πορεία της και προτεραιοποίηση περιπτώσεων πιθανού κινδύνου για ανήλικο.

«Κεντρικός σκοπός της παρέμβασής μας είναι η ασφάλεια του παιδιού και η δυνατότητα του γονέα να επιλέγει με πραγματική γνώση και εμπιστοσύνη», καταλήγει η ΠΟΜΕΠ.

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