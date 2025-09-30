search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:33
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

30.09.2025 14:54

Παιδίατροι: Επικίνδυνη η πολιτική του ΕΟΠΥΥ να περιορίζει τη συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων λόγω κόστους

30.09.2025 14:54
paidiatroi_3009_1920-1080_new
credit: Shutterstock

«Η ιατρική πράξη προϋποθέτει την ελεύθερη και ανεμπόδιστη άσκηση της επιστημονικής κρίσης του ιατρού, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη να καθορίσει ποιες εξετάσεις είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς». Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (ΠΟΜΕΠ) που περιλαμβάνεται στο υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τον ΕΟΠΥΥ, σχετικά με την πολιτική περιορισμού στη συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά.

Στόχος όπως αναφέρει η ΠΟΜΕΠ είναι η αποφυγή υπέρβασης του κόστους, ωστόσο ο παιδίατρος δεν μπορεί να κάνει εκπτώσεις στα διαγνωστικά του εργαλεία, στο «βωμό της οικονομίας».

«Η πολιτική που εφαρμόζει ο ΕΟΠΥΥ, επιβάλλοντας περιορισμούς στη συνταγογράφηση με γνώμονα την αποφυγή υπέρβασης κόστους, είναι άκρως επικίνδυνη. Μεταφέρει ουσιαστικά στον ιατρό το βάρος της οικονομικής διαχείρισης, οδηγώντας τον σε φόβο ή δισταγμό να αιτηθεί τις απαραίτητες εξετάσεις. Το αποτέλεσμα είναι ορατός κίνδυνος ελλιπούς διαγνωστικής διερεύνησης, καθυστερήσεων ή ακόμη και λανθασμένων εκτιμήσεων, με δυσμενείς συνέπειες για την υγεία του ασθενούς», αναφέρουν στο υπόμνημά τους προς τη διοίκηση του Οργανισμού.

Οι Παιδίατροι μάλιστα επισημαίνουν ότι είναι κρίσιμο να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ ιατρικής κρίσης και ασφαλιστικής αποζημίωσης:

  • Ο ιατρός δεν μπορεί και δεν πρέπει να τιμωρείται επειδή άσκησε την επιστημονική του κρίση, ακόμη κι αν αυτή υπερβαίνει το πλαίσιο που ο ΕΟΠΥΥ θεωρεί αποζημιώσιμο.
  • Ο ΕΟΠΥΥ έχει δικαίωμα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του, να αποζημιώνει μέχρι τα όρια που θέτει. Το πέραν αυτών μπορεί να βαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο, ποτέ όμως τον ιατρό.
  • Οι λεγόμενες «υπερβολικές» ή «άσκοπες» αιτήσεις εξετάσεων, μπορούν να φιλτραριστούν σε επίπεδο αποζημίωσης, όχι με επιβολή προστίμων στους γιατρούς.

«Ο ιατρός είναι υπεύθυνος να ασκεί την επιστήμη του με γνώμονα μόνο το συμφέρον του ασθενούς, χωρίς να κάνει εκπτώσεις στα διαγνωστικά του εργαλεία «στον βωμό της οικονομίας». Ο ασφαλιστικός φορέας είναι αφενός υπεύθυνος να ελέγξει και αφετέρου να αποφασίσει τι θα αποζημιώσει. Το υπόλοιπο μπορεί να το καλύψει ο ασθενής. Έτσι διασφαλίζεται και η ελευθερία της ιατρικής πράξης και η βιωσιμότητα του συστήματος», τονίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων.

Τι ζητάει η ΠΟΜΕΠ

Οι ελευθεροεπαγγελματίες παιδίατροι ζητούν την άμεση επανεξέταση και τροποποίηση της πολιτικής περιορισμού στη συνταγογράφηση, ώστε:

  1. Ο ιατρός να είναι απολύτως ελεύθερος να ζητά οποιαδήποτε εξέταση κρίνει αναγκαία για τη διάγνωση ή τον προληπτικό έλεγχο.
  2. Ο ΕΟΠΥΥ να αποζημιώνει έως τα όρια που ο ίδιος θέτει, χωρίς όμως να επιβάλλει πρόστιμα ή να παρεμβαίνει στην ιατρική κρίση.
  3. Να διαμορφωθεί διαφανές πλαίσιο αποζημίωσης, ώστε να είναι σαφές στον πολίτη ποιες εξετάσεις καλύπτονται και ποιες όχι.

Ακόμη επισημάνουν ότι η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ιατρού στη διαγνωστική διαδικασία αποτελεί όρο εκ των ων ουκ άνευ για την ορθή και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΙΣΑ ενώνει τις δυνάμεις τους με Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας κατά της υπογονιμότητας και του δημογραφικού προβλήματος

Διατροφή: 9 τροφές που μειώνουν τη χοληστερόλη και «θωρακίζουν» την καρδιά

Τις καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα μας παραδέχτηκε ο υπουργός Yγείας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία – Απάτη οι εκλογές στη Μολδαβία

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

exetastiki_OPEKEPE_new_456
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης μετα την κατάθεση Σημανδράκου που «καίει» Αυγενάκη – Μπαμπασίδη

bisbikis-new (2)
LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: «Εμένα με ενδιαφέρει ότι είναι καλά το παιδί μου και ότι δεν χτύπησε κάποιον άνθρωπο» λέει ο πατέρας του (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 15:32
lavrov_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Δεν πιστεύουμε ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν Τόμαχοκ στην Ουκρανία – Απάτη οι εκλογές στη Μολδαβία

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ελεύθερος αφέθηκε ο πρώην αστυνομικός και tiktoker που κατηγορείται για διακίνηση κοκαΐνης

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – 17 συλλήψεις, κατασχέθηκε μισό εκατομμύριο σε μετρητά

1 / 3