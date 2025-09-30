Τις καθυστερήσεις στην εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων στη χώρα μας παραδέχτηκε ο υπουργός Yγείας 

Τη δυσκολία πρόσβασης των ασθενών στα νέα καινοτόμα φάρμακα ακόμα και μέσω του Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), αλλά και την έλλειψη ενημέρωσής τους για τα δικαιώματά τους μετά την νοσηλεία τους στα δημόσια νοσοκομεία, παραδέχτηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στο 24th Annual HealthWorld Conference, που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

Αναλυτικά ο υπουργός στην ομιλία που είχε χθες, στο πάνελ με τίτλο «Fireside Chat With The Minister Of Health» μαζί με την Πρόεδρο της Pharma Innovation Forum, Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εταιρειών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και Διαγνωστικών, Σπυρίδων Γκίκα, αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις των καινοτόμων φαρμάκων μέσω του ΙΦΕΤ λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Αξίζει να τονισθεί ότι μέχρι πρόσφατα ο υπουργός Υγείας, ισχυριζόταν ότι οι Έλληνες ασθενείς αποκτούν τα νέα καινοτόμα φάρμακα πολύ νωρίτερα ακόμη και από χώρες προηγμένες όπως είναι η Γερμανία. Ωστόσο φαίνεται ότι σήμερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρόνιοί πάσχοντες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όπως άλλωστε επισημαίνει τόσο η αγορά του φαρμάκου όσο και οι σύλλογοι ασθενών.

Συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι η χώρα μας δεν είναι ελκυστική από τη διεθνή φαρμακοβιομηχανία, εξαιτίας του υψηλού clawback:

«Είναι υψηλό το clawback στη χώρα μας και οι πολυεθνικές φαρμακευτικές δεν βάζουν την Ελλάδα στην πρώτη ταχύτητα των χωρών που θα ήθελαν να φέρουν το φάρμακό τους. Θα προτιμήσουν αγορές που έχουν μικρότερες επιστροφές, άρα μεγαλύτερα κέρδη. Οι Έλληνες ασθενείς έχουν επαφή με αυτές τις θεραπείες μόνο μέσω του ΙΦΕΤ, που είναι μια χρονοβόρος διαδικασία και που πολλές φορές δεν επιτυγχάνεται κιόλας. Άρα, δημιουργεί μία αβεβαιότητα για το μέγεθος της ταχύτητας της πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες για τον Έλληνα ασθενή. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του Ταμείου Καινοτομίας».

Ο κ. Γεωργιάδης στο σημείο αυτό αναφέρθηκε στο Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο ήταν πρόταση των Φορέων του φαρμάκου, ώστε τα νέα καινοτόμα σκευάσματα να διοχετεύονται στην ελληνική αγορά πιο άμεσα μέσα από άλλο κανάλι χρηματοδότησης. Με βάση τις ανακοινώσεις του κ. Γεωργιάδη από 1η Ιανουάριου 2026 θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Ταμείο και η κυβέρνηση θα καταβάλει σε πρώτη φάση 50 εκατομμύρια ευρώ.

«Ο Πρωθυπουργός δεν είναι αδιάφορος σε αυτό. Ίσα – ίσα, αποτελεί προσωπική του δέσμευση να μπορέσουν οι ασθενείς μας να αποκτήσουν ταχύτερη πρόσβαση στις καινοτόμες θεραπείες.» είπε και συνέχισε: «Εύκολες λύσεις στη φαρμακευτική πολιτική δεν υπάρχουν. Οι προκλήσεις για τους προϋπολογισμούς – και για τη δική μας χώρα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες – θα αυξηθούν πάρα πολύ. Τα χρόνια που έρχονται, τα προβλήματα αυτά θα είναι δυσκολότερα στη διαχείριση, όχι ευκολότερα».

Για την ψηφιακή αξιολόγηση και τα δικαιώματά των ασθενών

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην ψηφιακή αξιολόγηση των νοσοκομείων επισημαίνοντας από το 20% των ασθενών που έχουν απαντήσει στις ερωτήσεις, το 70% δηλώνει ικανοποιημένο από τις υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο ο στόχος είναι το 100% και πως ακόμη και μία αρνητική εμπειρία αποτελεί πρόβλημα.

Μάλιστα ανακοίνωσε ότι από αύριο 1η Οκτωβρίου 2025, στον τηλεφωνικό αριθμό 1566 οι ασθενείς θα ενημερώνονται δωρεάν και για τα δικαιώματα τους μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, καθώς σήμερα, όπως παραδέχτηκε, υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε αυτό το πεδίο.

Παράλληλα ο υπουργός έκανε σύγκριση του σημερινού ΕΣΥ με εκείνο πριν από δέκα χρόνια, χαρακτηρίζοντας το σημερινό σύστημα καλύτερο, με περισσότερες δυνατότητες, σύγχρονες θεραπείες και ανακαινισμένες υποδομές. Επίσης τόνισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, την οποία θεωρεί πιο κρίσιμη από την έλλειψη ιατρών.

