search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:31
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

30.09.2025 09:01

Το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμύρισε» πάλι με ράντζα – 152 ασθενείς ήταν πάνω σε φορεία στην τελευταία εφημερία

30.09.2025 09:01
attiko_nosokomeio_new

Μπορεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να τονίζει σε όλους τους τόνους ότι το ΕΣΥ αλλάζει ωστόσο κάποιες απαράδεκτες καταστάσεις όπως τα ράντζα, που ταλαιπωρούν και κουράζουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους υγειονομικούς φαίνεται ότι δεν τα ακουμπάει καμία μεταρρύθμιση.

Ενδεικτικό παράδειγμα το Νοσοκομείο «Αττικόν» όπου στη τελευταία εφημερία, όπως καταγγέλλει το προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων, έγιναν περίπου 200 εισαγωγές ασθενών, εκ των οποίων οι 152 νοσηλεύονται σε φορεία και ράντζα στον διάδρομο.

Μάλιστα οι αριθμοί που λένε πάντα την αλήθεια δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αναλυτικά, λοιπόν, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στις τελευταίες τρεις εφημερίες, 364 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα:

  • 93 στις 20 Σεπτεμβρίου,
  • 119 στις 24 Σεπτεμβρίου
  • και 152 στις 28 Σεπτεμβρίου.

Για να αντιμετωπιστεί η πίεση στο νοσοκομείο, το Σωματείο προτείνει στη διοίκηση και στο υπουργείο Υγείας τα εξής:

  • Να ανοίξει το Λοιμωδών ως σύγχρονο Γενικό νοσοκομείο.
  • Να δημιουργηθεί επαρκής Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη Δυτική Αθήνα, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών.
  • Να δοθούν χρήματα για τη δημόσια υγεία και όχι για την ιδιωτική.

Μέχρι τότε, ζητείται από τους υπεύθυνους να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες κλίνες του ΕΣΥ σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, όταν το νοσοκομείο γεμίζει. «Είναι πολύ επικίνδυνο να νοσηλεύονται ασθενείς σε εξευτελιστικές συνθήκες», προειδοποίει για ακόμη μια φορά το προεδρείο.

Επίσης το σωματείο ζητάει:

  1. Να ανοίξει η Ουρολογική κλινική που θα μπορούσε να ανακουφίσει 30 – 40 ασθενείς.
  2. Να προσληφθούν 100 νοσηλευτές για να μη λειτουργεί το νοσοκομείο κάτω από τα όρια ασφαλείας. Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, 2 νοσηλευτές κάνουν νοσηλεία σε 50 ασθενείς!
  3. Να δημιουργηθούν άμεσα 5 θέσεις ειδικευόμενων παθολόγων.

«Απαιτούμε από το υπουργείο Υγείας να φροντίσει άμεσα για την ασφαλή, ανθρώπινη, πολιτισμένη μεταχείριση των ασθενών μας. Να μεριμνήσει ώστε όλοι οι ασθενείς να νοσηλεύονται με αξιοπρεπείς συνθήκες σε θαλάμους νοσηλείας», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματοποιούν το σήμερα Τρίτη 30 Σεπτέμβριου, το μεσημέρι, έκτακτη παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διοίκησης.

Διαβάστε επίσης:

Η Ελλάδα «γυρίζει την πλάτη» σε 500 εκατ. ευρω το χρόνο – Δεν αξιοποιεί τις κλινικές μελέτες για να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του Ογκολογικού Νοσοκομείου Μεταξά

Ε.Σ.Α.με.Α: Ακραία, επίμονη φτωχοποίηση και περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
soi new
MEDIA

Το Σόι σου: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου – «Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός»

bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

rutsi-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

chocolate_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 30 Σεπτεμβρίου

adedy_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδική απεργία την Τετάρτη: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς – Δεμένα τα πλοία, «χειρόφρενο» στα ταξί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manolis-mitsias-new
LIFESTYLE

Μανώλης Μητσιάς: «Δεν θέλω να κλείσω την καριέρα μου και να με λυπούνται, θέλω να την κλείσω όρθιος, στα πόδια μου» (Video)

ELLINIKO2
ΕΛΛΑΔΑ

Προσφυγή κατοίκων της Γλυφάδας και του Ελληνικού στο ΣτΕ, για τις κατασκευές σε Ελληνικό – Άγιο Κοσμά

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: «Ενδεής» η Αφροδίτη Λατινοπούλου - Δήλωσε εισόδημα 3000 ευρώ για το 2023

mikroutsikos-vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Μικρούτσικος για Μπισμπίκη: «Ο Βασίλης πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα» (Video)

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά από καταγγελίες - Ο ρόλος του Μπογδάνου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.09.2025 09:31
soi new
MEDIA

Το Σόι σου: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου κύκλου – «Το πρώτο τραπέζι των Χαμπέων είναι γεγονός»

bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος τουλάχιστον για έναν μήνα» λέει ο Υποδιευθυντής της Τροχαίας (Video)

rutsi-omilia
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Και η ΟΕΝΓΕ στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι

1 / 3