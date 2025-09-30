Το Αττικό Νοσοκομείο «πλημμύρισε» πάλι με ράντζα – 152 ασθενείς ήταν πάνω σε φορεία στην τελευταία εφημερία

Μπορεί ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης να τονίζει σε όλους τους τόνους ότι το ΕΣΥ αλλάζει ωστόσο κάποιες απαράδεκτες καταστάσεις όπως τα ράντζα, που ταλαιπωρούν και κουράζουν τόσο τους ασθενείς όσο και τους υγειονομικούς φαίνεται ότι δεν τα ακουμπάει καμία μεταρρύθμιση.

Ενδεικτικό παράδειγμα το Νοσοκομείο «Αττικόν» όπου στη τελευταία εφημερία, όπως καταγγέλλει το προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων, έγιναν περίπου 200 εισαγωγές ασθενών, εκ των οποίων οι 152 νοσηλεύονται σε φορεία και ράντζα στον διάδρομο.

Μάλιστα οι αριθμοί που λένε πάντα την αλήθεια δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Αναλυτικά, λοιπόν, σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στις τελευταίες τρεις εφημερίες, 364 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα:

93 στις 20 Σεπτεμβρίου,

119 στις 24 Σεπτεμβρίου

και 152 στις 28 Σεπτεμβρίου.

Για να αντιμετωπιστεί η πίεση στο νοσοκομείο, το Σωματείο προτείνει στη διοίκηση και στο υπουργείο Υγείας τα εξής:

Να ανοίξει το Λοιμωδών ως σύγχρονο Γενικό νοσοκομείο.

Να δημιουργηθεί επαρκής Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στη Δυτική Αθήνα, με άμεσες προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών και διοικητικών.

Να δοθούν χρήματα για τη δημόσια υγεία και όχι για την ιδιωτική.

Μέχρι τότε, ζητείται από τους υπεύθυνους να αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες κλίνες του ΕΣΥ σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής, όταν το νοσοκομείο γεμίζει. «Είναι πολύ επικίνδυνο να νοσηλεύονται ασθενείς σε εξευτελιστικές συνθήκες», προειδοποίει για ακόμη μια φορά το προεδρείο.

Επίσης το σωματείο ζητάει:

Να ανοίξει η Ουρολογική κλινική που θα μπορούσε να ανακουφίσει 30 – 40 ασθενείς. Να προσληφθούν 100 νοσηλευτές για να μη λειτουργεί το νοσοκομείο κάτω από τα όρια ασφαλείας. Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, 2 νοσηλευτές κάνουν νοσηλεία σε 50 ασθενείς! Να δημιουργηθούν άμεσα 5 θέσεις ειδικευόμενων παθολόγων.

«Απαιτούμε από το υπουργείο Υγείας να φροντίσει άμεσα για την ασφαλή, ανθρώπινη, πολιτισμένη μεταχείριση των ασθενών μας. Να μεριμνήσει ώστε όλοι οι ασθενείς να νοσηλεύονται με αξιοπρεπείς συνθήκες σε θαλάμους νοσηλείας», τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματοποιούν το σήμερα Τρίτη 30 Σεπτέμβριου, το μεσημέρι, έκτακτη παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Διοίκησης.

