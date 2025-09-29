Αττικό Νοσοκομείο: Σήμα κινδύνου εκπέμπουν δύο πανεπιστημιακές κλινικές – Τι ζητούν παθολόγοι και καρδιολόγοι

SOS εκπέμπει το Νοσοκομείο Αττικό με δύο κλινικές, τουλάχιστον, να είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

Αναλυτικά σύμφωνα με το σωματείο εργαζόμενων αλλά και την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιάς (ΕΙΝΑΠ) οι ειδικευόμενοι γιατροί της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής και της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Αττικόν, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες εργασίας και περίθαλψης.

Συγκεκριμένα οι ειδικευόμενοι γιατροί της Β΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής με επίσημη διαμαρτυρία τους ανέδειξαν την οριακή κατάσταση υποστελέχωσης.

Η κλινική λειτουργεί με μόλις 13 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, αριθμός σαφώς ανεπαρκής σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες ενός νοσοκομείου που καθημερινά ξεπερνά το 100% πληρότητας και ενώ σε άλλα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής οι αντίστοιχες θέσεις κυμαίνονται από 17 έως 30.

Οι ελλείψεις οδηγούν σε εξουθενωτικά ωράρια και συνεχή υπέρβαση των αντοχών των ειδικευομένων, κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης, υποβάθμιση της εκπαίδευσης.

Οι παθολόγοι

Παράλληλα οι Παθολόγοι της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝ Αττικόν με επιστολή τους, ζητούν την άμεση αύξηση των θέσεων ειδίκευσης και την ενίσχυση του μόνιμου προσωπικού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ασθενών και η βιωσιμότητα του ιατρικού έργου.

Στην επιστολή τους προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων και την ΕΙΝΑΠ, καταγγέλλουν την υπερπληρότητα των ασθενών και τη δυσανάλογη κατανομή Ιατρών. Ειδικότερα, η εκ λόγω κλινική αντιμετωπίζει καθημερινά υπερπληρότητα, με αριθμό νοσηλευομένων που κυμαίνεται από 120 έως 220 ασθενείς μετά από γενική εφημερία. Οι αμιγώς παθολογικοί ασθενείς φτάνουν έως και τους 140, ενώ ο αριθμός των ειδικευόμενων ιατρών είναι μόλις 16, εκ των οποίων αρκετοί βρίσκονται σε rotation ή άδεια. Η αναλογία ασθενών ανά ειδικευόμενο ξεπερνά κάθε λογικό όριο, καθιστώντας επισφαλή την παροχή φροντίδας.

Οι ειδικευόμενοι καλούνται να υπερβούν το ωράριο εργασίας τους, ακόμη και μετά από εξαντλητικές εφημερίες, καθώς η χορήγηση ρεπό θα επιβάρυνε περαιτέρω τους συναδέλφους και θα έθετε σε κίνδυνο τους ασθενείς. Το υψηλό αίσθημα ευθύνης οδηγεί σε σωματική και ψυχική εξάντληση, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ιατρών και στην ποιότητα της περίθαλψης.

Σύμφωνα με τον Ν. 4498/2017, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εβδομαδιαίας εργασίας είναι 48 έως 60 ώρες, με απαραίτητη τη συναίνεση του ιατρού για υπέρβαση. Ωστόσο, από τον Μάρτιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ειδικευόμενοι εκτέλεσαν τρεις εφημερίες αργίας ανά μήνα και εργάστηκαν πολύ περισσότερες ώρες από το νόμιμο όριο, χωρίς καταγραφή ή έγκριση, με τεράστιο προσωπικό κόστος.

Το ΠΓΝ Αττικόν διαθέτει 37 θέσεις ειδίκευσης στην Εσωτερική Παθολογία, αριθμός μικρότερος σε σχέση με άλλα νοσοκομεία αντίστοιχου βεληνεκούς, όπως ο «Ευαγγελισμός» (52 θέσεις), το «Λαϊκό» (42 θέσεις) και το ΓΝ Νίκαιας (44 θέσεις). Παράλληλα, οι λίστες αναμονής για διορισμό παραμένουν στάσιμες, με πολλούς ιατρούς να περιμένουν την έναρξη της ειδικότητας.

Το Νοσοκομείο «Αγία Βάρβαρα»

Με τον Ν. 5194/2025, το ΠΓΝ Αττικόν μετονομάστηκε σε «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “ΑΤΤΙΚΟΝ” – Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής “Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ”», καταργώντας το ΝΠΔΔ του ΓΝ Νίκαιας.

Παρότι προβλέπονται 14 θέσεις ειδίκευσης για την Παθολογία στο ΓΝ Δυτικής Αττικής, αυτές εξακολουθούν να προστίθενται στο ΓΝ Νίκαιας, αντί να ενισχύσουν το Αττικόν, γεγονός που επιδεινώνει τις ήδη δυσμενείς συνθήκες.

Τι ζητούν η ΕΙΝΑΠ και οι γιατροί του «Αττικόν»

Οι γιατροί και η ΕΙΝΑΠ απαιτούν την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων ειδικευομένων Καρδιολογία στο ΠΓΝ «Αττικόν» και την λήψη μέτρων για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μάλιστα τονίζουν ότι δεν είναι λύση η μεταφορά θέσεων από άλλο νοσοκομείο, καθώς αποτελούν «μπαλώματα που για να κλείσουν μια τρύπα ανοίγουν δύο». Δεν είναι δυνατόν οι νέοι γιατροί να οδηγούνται σε επαγγελματική εξουθένωση, ούτε να συνεχίζεται η άνιση κατανομή στελεχιακού δυναμικού. Η πολιτεία και η διοίκηση του νοσοκομείου οφείλουν να δώσουν λύσεις εδώ και τώρα.

Παράλληλα οι ειδικευόμενοι Παθολόγοι ζητούν την άμεση ενίσχυση της της Β’ Παθολογικής Κλινικής με μόνιμο προσωπικό και την αύξηση των θέσεων ειδίκευσης στην Εσωτερική Παθολογία. Η ΕΙΝΑΠ τονίζει ότι στόχος όλων πρέπει να είναι η παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας στους ασθενείς, η προστασία της υγείας του ιατρικού προσωπικού και η διασφάλιση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

