ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά

10.09.2025 08:47

ΕΙΝΑΠ για Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα»: «Ύπουλη και προσχεδιασμένη η μετακίνηση προσωπικού στο "Αττικόν"»

10.09.2025 08:47
nosokomeio_agia_varvara_new

Ένα καλοστημένο, μεθοδευμένο και ύπουλο σχέδιο με σκοπό την ένταξη του πρώην νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» στον οργανισμό του «Αττικόν» καταγγέλλουν οι νοσοκομειακοί γιατροί.

Αναλυτικά, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει ως «ύπουλη και προσχεδιασμένη» τη μετακίνηση γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού από το πρώην νοσοκομείο Δυτικής Αττικής –«Αγία Βαρβάρα» προς το «Αττικόν».

Η ΕΙΝΑΠ αναφέρει ότι η διαδικασία πραγματοποιείται «σιωπηρά» και με πρόσχημα τις αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων.

«Η μεταφορά του προσωπικού έγινε χωρίς καμία επίσημη απόφαση ή ενημέρωση, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες κινήσεις», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ένωση.

Στο πλαίσιο αυτό οι νοσοκομειακοί γιατροί της ΕΙΝΑΠ ζητούν:

  • Την άμεση ακύρωση κάθε τέτοιας μεθοδευμένης διαδικασίας.
  • Την επίσημη ένταξη των οργανικών θέσεων όλων των εργαζομένων του πρώην Δυτικής Αττικής στο νοσοκομείο της Νίκαιας, όπως οι ίδιοι επιθυμούν, και όπως αρχικά διαβεβαίωνε το Υπουργείο και η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ.
  • Ιδιαίτερα για τους γιατρούς του Δερματολογικού Τμήματος αυτό είναι άκρως επείγον, διότι είναι ακάλυπτοι και ιατρονομικά εκτός όλων των άλλων: πρέπει άμεσα η 2η ΥΠΕ να τους εντάξει με απόφασή της στον οργανισμό του Νίκαιας μέχρι να διευθετηθεί και η χωροταξική μεταφορά του τμήματος, με τον εξοπλισμό του και με τα αρχεία του, στο κτηριακό συγκρότημα του Νίκαιας.

Επίσης ζητούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Νίκαια και «Αττικόν» ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.

