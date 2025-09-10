ΕΙΝΑΠ για Νοσοκομείο «Αγία Βαρβάρα»: «Ύπουλη και προσχεδιασμένη η μετακίνηση προσωπικού στο “Αττικόν”»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένα καλοστημένο, μεθοδευμένο και ύπουλο σχέδιο με σκοπό την ένταξη του πρώην νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα» στον οργανισμό του «Αττικόν» καταγγέλλουν οι νοσοκομειακοί γιατροί.
Αναλυτικά, η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει ως «ύπουλη και προσχεδιασμένη» τη μετακίνηση γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού από το πρώην νοσοκομείο Δυτικής Αττικής –«Αγία Βαρβάρα» προς το «Αττικόν».
Η ΕΙΝΑΠ αναφέρει ότι η διαδικασία πραγματοποιείται «σιωπηρά» και με πρόσχημα τις αλλαγές στους εκλογικούς καταλόγους ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων στα Διοικητικά Συμβούλια των νοσοκομείων.
«Η μεταφορά του προσωπικού έγινε χωρίς καμία επίσημη απόφαση ή ενημέρωση, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες κινήσεις», όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η ένωση.
Στο πλαίσιο αυτό οι νοσοκομειακοί γιατροί της ΕΙΝΑΠ ζητούν:
Επίσης ζητούν την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε Νίκαια και «Αττικόν» ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες.
