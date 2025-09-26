Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

Επιτυχημένη χαρακτηρίζεται η προσπάθεια που έκανε το καλοκαίρι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας προκειμένου να αυξήσει τα αποθέματα αίματος. Με τις διακοπές και τις αυξημένες ανάγκες, οι ελλείψεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται κρίσιμες. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, κατάφερε να δώσει τη μάχη για την επάρκεια, διοργανώνοντας εθελοντικές αιμοδοσίες και κάνοντας αλλεπάλληλες καμπάνιες για τη δωρεά αίματος.

Όπως τόνισε η κα Έλενα Τσάγκαρη, Πρόεδρος ΕΚΕΑ, το καλοκαίρι με τον τουρισμό αυξάνονται οι ανάγκες σε αίμα, την ώρα που μειώνεται η προσφορά, λόγω διακοπών για τους περισσότερους και αυξάνεται η ζήτηση, καθώς στις πάγιες ανάγκες ασθενών, όπως καρκινοπαθών ή θαλασσαιμικών, προστίθενται και οι πολυτραυματίες, λόγω των τροχαίων ατυχημάτων κυρίως τη θερινή περίοδο.

«Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στην αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΕΚΕΑ στο Σύνταγμα από τις 30 Ιουλίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα στην καρδιά του προβλήματος, συγκεντρώσαμε 900 μονάδες, ενώ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου ήρθαν να δώσουν αίμα ακόμη και άτομα που είχαν χρόνια να εμφανιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Τσάγκαρη.

