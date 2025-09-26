search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 16:59

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

26.09.2025 16:59
aimodosia_2907_1460-820_new

Επιτυχημένη χαρακτηρίζεται η προσπάθεια που έκανε το καλοκαίρι το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας προκειμένου να αυξήσει τα αποθέματα αίματος. Με τις διακοπές και τις αυξημένες ανάγκες, οι ελλείψεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες γίνονται κρίσιμες. Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, κατάφερε να δώσει τη μάχη για την επάρκεια, διοργανώνοντας εθελοντικές αιμοδοσίες και κάνοντας αλλεπάλληλες καμπάνιες για τη δωρεά αίματος.

Όπως τόνισε η κα Έλενα Τσάγκαρη, Πρόεδρος ΕΚΕΑ, το καλοκαίρι με τον τουρισμό αυξάνονται οι ανάγκες σε αίμα, την ώρα που μειώνεται η προσφορά, λόγω διακοπών για τους περισσότερους και αυξάνεται η ζήτηση, καθώς στις πάγιες ανάγκες ασθενών, όπως καρκινοπαθών ή θαλασσαιμικών, προστίθενται και οι πολυτραυματίες, λόγω των τροχαίων ατυχημάτων κυρίως τη θερινή περίοδο.

«Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στην αιμοδοσία που διοργάνωσε το ΕΚΕΑ στο Σύνταγμα από τις 30 Ιουλίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μέσα στην καρδιά του προβλήματος, συγκεντρώσαμε 900 μονάδες, ενώ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου ήρθαν να δώσουν αίμα ακόμη και άτομα που είχαν χρόνια να εμφανιστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Τσάγκαρη.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: «Τα μοντέλα «δίνουν σήμα για 100 τόνους νερού ανά στρέμμα» – Έκτακτο δελτίο

Καραμπόλα με 8 οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Ηράκλειο: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω αδιαθεσίας επιβάτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trisagio_tempi2
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από ένδικα μέσα στην πρώτη απόφαση για αποζημίωση 4 συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

jimmy – kimmel
MEDIA

Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

aimodosia_2907_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Συγκέντρωσε 900 μονάδες αίματος στην καλοκαιρινή εκστρατεία

arcadia
ΣΙΝΕΜΑ

Όσκαρ 2026: Το «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη η ελληνική υποψηφιότητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:36
trisagio_tempi2
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Ο ΟΣΕ παραιτείται από ένδικα μέσα στην πρώτη απόφαση για αποζημίωση 4 συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

jimmy – kimmel
MEDIA

Disney: Ντράβαλα με επενδυτές εξαιτίας της προσωρινής «καρατόμησης» του Τζιμι Κίμελ- Πτώση στην τιμή της μετοχής της

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: «Δείχνει» την Ουγγαρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με drone

1 / 3