Καραμπόλα με 8 οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Η καραμπόλα προκάλεσε μποτιλιάρισμα στην περιοχή.

