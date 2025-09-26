Καραμπόλα με 8 οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου.
Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.
Η καραμπόλα προκάλεσε μποτιλιάρισμα στην περιοχή.
Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Έκοβε παράνομα ξύλα από δάσος για να τα πουλήσει – Είχε συλληφθεί ξανά για τον θάνατο εργάτη (Video)
Μεγάλες καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ξαφνικός «κόφτης» 25% στις αφίξεις
Τραγωδία: Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του κάμεραμαν που πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.