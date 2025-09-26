search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 17:34
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.09.2025 15:13

Καραμπόλα με 8 οχήματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων – Μποτιλιάρισμα στο σημείο

26.09.2025 15:13
Καραμπόλα με 8 οχήματα σημειώθηκε μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων στο ύψος της οδού Μπούσγου.

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες.

Η καραμπόλα προκάλεσε μποτιλιάρισμα στην περιοχή.

