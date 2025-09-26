Θεσσαλονίκη: Έκοβε παράνομα ξύλα από δάσος για να τα πουλήσει – Είχε συλληφθεί ξανά για τον θάνατο εργάτη (Video)

Σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών αρχών της Θεσσαλονίκης συνελήφθη 62χρονος που κατηγορείται ότι έκοβε παράνομα ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας και τα πουλούσε.

Ο 62χρονος, που διώκεται για κακούργημα, εντοπίστηκε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Βόλβης, όπου αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες.

Δείτε βίντεο από την επιχείρηση της Αστυνομίας στο σπίτι του 62χρονου:

Όπως προέκυψε, ο ίδιος είχε συλληφθεί ξανά τον Νοέμβριο του 2022, για τον θάνατο αλλοδαπού εργάτη, στην ίδια δασική περιοχή, κατά τη διάρκεια εργασιών παράνομης υλοτομίας.

Το θύμα ήταν ένας Αλβανός, 51 ετών, η σορός του οποίου εντοπίστηκε, στα Κερδύλια Όρη, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, ενώ από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο.

Ο 51χρονος είχε φύγει για να κόψει ξύλα στο βουνό, μαζί με τον 62χρονο και δεν έδωσε σημεία ζωής για τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα στις 4 Νοεμβρίου ο αδελφός του να δηλώσει επίσημα την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

