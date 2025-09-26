Τραγωδία: Έφυγε από τη ζωή και ο πατέρας του κάμεραμαν που πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ

Ανείπωτη τραγωδία για την οικογένεια του κάμεραμαν Γιώργου Παυλάκη, που πέθανε την ώρα του ρεπορτάζ, καθώς έφυγε και ο πατέρας του από τη ζωή.

Ο πατέρας του Γιώργου Παυλάκη, Θανάσης, άφησε την τελευταία του πνοή μετά από εγκεφαλικό, όπως αναφέρει το flamis.gr.

Ο 77χρονος αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας, ωστόσο φαίνεται πως η απώλεια του γιου του ήταν ιδιαίτερα σοκαριστική.

Την περασμένη Κυριακή, μόλις δύο ημέρες μετά την κηδεία του γιου του, εισήχθη στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου λόγω εγκεφαλικού και σήμερα έγινε γνωστό ότι έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι ο κάμεραμαν του ΑΝΤ1 άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε ρεπορτάζ, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

