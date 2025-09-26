Τέμπη: Φουντώνει το κύμα συμπαράστασης στον Πάνο Ρούτσι – Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα την Κυριακή 

Συνεχίζεται για 12η μέρα η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι με αίτημα την εκταφή του γιού του που σκοτώθηκε στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστυχημα των Τεμπών. Το αίτημά του έχει συγκινήσει όλους τους Ελληνες.

Πολλοι εκφράζουν ωστόσο φόβους για την κατάσταση της υγείας του, μετα από τόσες ημέρες αποχής από το φαγητό.

Σύμφωνα με τους γιατρούς, μετά απο 10 ημέρες απεργίας πείνας υπάρχουν οι εξής κίνδυνοι για τον απεργό: Κίνδυνος καρδιακών αρρυθμιών λόγω ηλεκτρολυτικών διαταραχών (χαμηλό κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο), ζάλη και λιποθυμικά επεισόδια, υπόταση και βραδυκαρδία, ξηρότητα δέρματος και βλεννογόνων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ συνεχίζεται η απεργία πέινας του Πάνου Ρούτσι ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης με μια αμφίσημη δήλωση, απο εκεί που δήλωνε ότι «δεν επεμβαίνει σε θέματα δικαιοσύνης» και ότι δεν έχει υποβληθεί επίσημο αιτημα εκταφής, άφησε να εννοηθεί ότι «το αίτημα του Ρούτσι θα ικανοποιηθεί σύντομα – μόνο όμως στο σκέλος που αφορά την ταυτοποίηση του νεκρού».

Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι εκδηλώσεις συμπαράστασης στον απεργό πείνας.

Εκατοντάδες είναι οι πολίτες που μτον επισκέπτονται καθημερινά στο χώρο του Αγνωστου Στρατιώτη ενώ για την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 18 και 30, έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε δεκάδες πολέις σε όλη την Ελλάδα – αλλά και στην Κύπρο – με βασικό σύνθημα: « Οι ζωές τους κινδυνεύουν και η εγκληματική αδιαφορία της κυβέρνησης τους σκοτώνει».

Διαβάστε επίσης

Καιρός: Έρχονται καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας – Για έντονα φαινόμενα προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Αναζητούνται από την αστυνομία

Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον άγριο ξυλοδαρμό της στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου

.