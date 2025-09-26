search
26.09.2025 00:38

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Αναζητούνται από την αστυνομία

26.09.2025 00:38
peripoliko_mnew

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία μετά το σοβαρό αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης, στο χωριό Ρουφάς του Δήμου Φαιστού στη Μεσαρά στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δράστες της άγριας επίθεσης που δέχθηκαν τα δύο αδέρφια 32 και 29 ετών είναι δύο μέλη άλλης οικογένειας και συγκεκριμένα ο πατέρας με τον γιο του.

Η αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αφορμή της αιματηρής σύγκρουσης φέρεται να είναι οι χρόνιες κτηματικές και κτηνοτροφικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών.

Οι δύο τραυματίες, που δέχθηκαν επίθεση τόσο με μαχαίρι όσο και με κατσούνες, μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου αλλά υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Ο 32χρονος φέρει σοβαρότερα τραύματα στα χέρια, στα πόδια και στην πλάτη, έχοντας χάσει πολύ αίμα, ενώ ο 29χρονος έχει τραυματιστεί στο χέρι.

Οι δύο δράστες, πατέρας και γιος, έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.

Γυναικοκτονία Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα: Φωτογραφικά ντοκουμέντα από τον άγριο ξυλοδαρμό της στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό το 4χρονο παιδί που παρασύρθηκε από όχημα στον Κίσαμο

Πάνος Ρούτσι: «Αδειάζουν» οι δικηγόροι την κυβέρνηση για την εκταφή του γιου του – «Δεν θα καθυστερήσει τη δίκη των Τεμπών»

