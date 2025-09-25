Κρήτη: Μαχαιρωμένα σε χωράφι εντοπίστηκαν δύο αδέρφια – Σοβαρά τραυματισμένος ο ένας

Δύο αδέρφια εντοπίστηκαν τραυματισμένα από μαχαίρι, με τον ένα να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Τα δύο θύματα της επίθεσης βρέθηκαν σε χωράφι στη Μεσαρά της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ τα αδέρφια είναι ηλικίας 29 και 32 ετών.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Ο 32χρονος, σύμφωνα με τη neakriti τραυματίστηκε στον θώρακα, ενώ ο αδελφός του φέρει πολλαπλά τραύματα στα χέρια και έχει χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Τα δύο αδέλφια εντοπίστηκαν αιμόφυρτα από μέλη άλλης οικογένειας σε χωράφι, που έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και η κατάστασή τους κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η επείγουσα διακομιδή τους στο ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με το e-mesara.

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να πέσει φως στο βίαιο περιστατικό.

Διαβάστε επίσης:

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις

Αίτημα της Καρυστιανού για την εκταφή της σορού της κόρης της

Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί