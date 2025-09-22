Ηράκλειο: Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο αγόρι – Το παρέσυρε ο πατέρας του με το αυτοκίνητο κάνοντας όπισθεν

Τραυματισμένο μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, αγοράκι τριών ετών από περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού Ηρακλείου

Ο τραυματισμός του μικρού αγοριού φέρεται να προκλήθηκε από όχημα που οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22/9 και το αγοράκι αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών.

Σύμφωνα με το διοικητή του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου αρχικά μεταφέρθηκε το αγοράκι , το 3χρονο παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα και βρίσκεται για αναπνευστική υποστήριξη στην ΜΕΘ στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε όταν ο πατέρας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έκανε όπισθεν με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε το μικρό αγόρι. Αμέσως στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να έχει επικοινωνία και να είναι κινητικό, γεγονός που αρχικά καθησύχασε τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο για εξετάσεις, όπου όμως διαπιστώθηκε η ανάγκη να συνεχίσει τη νοσηλεία του στο ΠΑΓΝΗ.

