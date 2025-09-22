Αυξάνονται οι μισθοί των ένστολων από τον Οκτώβριο – Πώς θα διαμορφωθούν οι αποδοχές τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Aυξήσεις θα δουν οι ένστολοι στους μισθούς από τον Οκτωβρίου. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων αναμένεται να δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται, μεσοσταθμικά, κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα.
Έχει προηγηθεί η καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο, που σημαίνει σε διάστημα τριών μηνών ο μέσος ένστολος θα έχει δει τον μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 200 ευρώ.
Τον Ιανουάριος, που θα ενεργοποιηθεί η φορολογική μεταρρύθμιση που εξαγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος θα μειωθεί κατά δύο μονάδες στα τρία κλιμάκια μεταξύ 10.000 και 40.000 ευρώ, μειώνοντας τις κρατήσεις φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους της μεσαίας τάξης.
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής για ατομικά εισοδήματα μεταξύ 10.000 και 20.000 ευρώ θα μειωθεί στο 20%, έναντι 22% σήμερα. Στο κλιμάκιο μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ η φορολόγηση θα περιοριστεί από το 28% στο 26%, ενώ όσοι εισπράττουν 30.000 έως 40.000 ευρώ θα δουν τον συντελεστή να υποχωρεί στο 34%, αντί για 36% που ισχύει αυτή τη στιγμή.
Μεγαλύτερα θα είναι τα οφέλη για οικογένειες με παιδιά, καθώς θα έχουν πρόσθετη φοροελάφρυνση ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Ιδιαίτερα κερδισμένοι θα είναι, ωστόσο, και οι νέοι: όσοι είναι έως 25 ετών απαλλάσσονται από φόρο για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, ενώ για την ηλικιακή ομάδα έως 30 ετών η φορολόγηση για το συγκεκριμένο κλιμάκιο θα ανέρχεται στο 9%.
Οι φοροελαφρύνσεις για τους νέους αφορούν άμεσα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, καθώς οι απόφοιτοι των σχολών συνήθως εισέρχονται στην αγορά εργασίας, προτού συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τα πρεσβύτερα στελέχη θα δουν τις μηνιαίες παρακρατήσεις να μειώνονται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο πραγματικός μισθός τους, με ακόμα μεγαλύτερα οφέλη αν έχουν εξαρτώμενα τέκνα.
Ενδεικτικά είναι τα παραδείγματα που παρέθεσε κατά τη σημερινή ενημέρωση συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Η τέταρτη αύξηση για τους ένστολους θα έρθει τον Απρίλιο, όταν και θα δοθεί η τακτική αύξηση στον κατώτατο μισθό, ο οποίος πλέον καλύπτει και το Δημόσιο.
Διαβάστε επίσης
Βήμα-βήμα η διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου
Ολομέλεια του ΣτΕ: «Τακτοποίηση» αυθαιρέτων στις πιλοτές, μόνο με κανονισμό οροφοκτησίας
Ποιες αγορές έφεραν έσοδα ρεκόρ για τον τουρισμό – Πάνω από 12 δισ. ευρώ το επτάμηνο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.