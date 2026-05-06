Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του Νικήτα στην Κρήτη 

Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση άσκησε ο Εισαγγελέας στον 54χρονο για τη δολοφονία του Νικήτα Γεμιστού στην Κρήτη.

Ο 54χρονος αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.

Δίωξη για συνέργεια και συναυτουργία στη σύζυγο

Στη σύζυγό του ασκήθηκε ποινική δίωξη για απλή συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

Και οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών Αρχών και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα (11/5) στις 14:30.

Δεν στοιχειοθετείται βρασμός

Ο 54χρονος προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα με τη μηχανή του μετά τη δολοφονία του 21χρονου. Κρατώντας το περίστροφο που χρησιμοποίησε, φέρεται να απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία στην ερώτηση αστυνομικών για ποιο λόγο σκότωσε τον νεαρό. «Έκανα αυτό που έπρεπε», είπε με σταθερή φωνή, πριν παραδώσει το όπλο και οδηγηθεί στα κρατητήρια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος δεν έδρασε εν βρασμώ, αλλά ήθελε να εκδικηθεί εδώ και χρόνια τον 21χρονο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο.

Στο μικροσκόπιο και ο ρόλος της συζύγου του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι αστυνομικοί και στον ρόλο της 56χρονης συζύγου του κατηγορούμενου, η οποία συνελήφθη για συνέργεια, καθώς βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Η σύζυγος λέει ότι δεν ήξερε

Η ίδια, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι γνώριζε τις προθέσεις του συζύγου της, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους στο σημείο ήταν τυχαία και πως δεν είχε καμία ενημέρωση για σχέδιο δολοφονίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 56χρονη φέρεται να ενίσχυε την οργή του συζύγου της απέναντι στον 20χρονο, μετά τον θάνατο του παιδιού τους.

Η δικηγόρος της οικογένειας του Νικήτα, Αλεξάνδρα Σπανάκη, μιλώντας νωρίτερα στα τοπικά ΜΜΕ χαρακτήρισε τη δολοφονία του «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου».

«Το παιδί αυτό βίωνε εδώ και δυόμισι χρόνια περίπου έναν εφιάλτη, με συνεχείς παρακολουθήσεις και απειλές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη συνήγορο, είχαν υποβληθεί δύο μηνύσεις, ενώ είχαν γίνει και αρκετές συστάσεις. Όπως είπε, η πρώτη μήνυση αφορούσε πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για την οποία ασκήθηκε δίωξη, ακολούθησε ανακριτική διαδικασία και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι, όπως υποστήριξε, παραβιάστηκαν επανειλημμένα.

Η τελευταία μήνυση έγινε τον Μάρτιο

Η τελευταία μήνυση υποβλήθηκε στις 4 Μαρτίου για περιστατικό που είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο. Σε εκείνο το επεισόδιο, σύμφωνα με την κ. Σπανάκη, ο κατηγορούμενος κυνήγησε ξανά τον Νικήτα, ο οποίος φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια. «Κάποια γυναίκα άνοιξε το σπίτι της και το έκρυψε. Έτσι σώθηκε προσωρινά», είπε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μετά την μήνυση ο 54χρονος είχε παραδοθεί αυτοβούλως στην αστυνομία, είχε συλληφθεί και στη συνέχεια είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είχαν γίνει και έρευνες στο σπίτι του και είχε κατασχεθεί το κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα.

Η Αλεξάνδρα Σπανάκη ρωτήθηκε και για την καθυστέρηση στην υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο γιος του 54χρονου. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν πρέπει να συνδέεται οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του δράστη. «Δεν θέλω να συνδεθεί σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε θεσμική καθυστέρηση με την εγκληματική συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού. Δεν συνδέεται με αυτό», τόνισε.

Όπως εξήγησε, στην υπόθεση του τροχαίου είχαν οριστεί πραγματογνώμονες από το Δημόσιο, οι οποίοι εξέτασαν τεχνικά ζητήματα, όπως την κατάσταση του οδοστρώματος και άλλα δεδομένα. Ωστόσο, όπως είπε, η πλευρά της οικογένειας δεν είναι σε θέση να γνωρίζει γιατί καθυστέρησε η προανακριτική διαδικασία.

Ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου

Υποστήριξε πως η οικογένεια του Νικήτα ζούσε υπό συνεχή πίεση και υπό καθεστώς φόβου.

«Σε όλο αυτό το διάστημα η οικογένεια βίωνε έναν διωγμό, συνεχείς απειλές, λεκτικές και με κινήσεις και με παρουσίες. Είχαν απευθυνθεί επανειλημμένως στην Αστυνομία. Δεν ήταν η πρώτη φορά», είπε.

Σε ερώτηση αν είχαν υπάρξει επεισόδια έξω από την Αστυνομία, η κ. Σπανάκη απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι ο Νικήτας, οι γονείς και τα αδέλφια του πήγαιναν στις Αρχές για να καταγγείλουν όσα συνέβαιναν. «Και εγώ η ίδια προσωπικά είχα επικοινωνήσει», ανέφερε.

Του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη για να γλιτώσει

Η ίδια υπογράμμισε ότι η οικογένεια ζούσε διαρκώς υπό καθεστώς φόβου και απειλής και πρόσθεσε ότι του έλεγαν να φύγει από την Κρήτη για να είναι ασφαλής. «Ξέρετε όμως, με πάρα πολύ μεγάλο παράπονο είπαν ότι κι αν έφευγε, πάλι το παιδί μας δεν θα γλίτωνε. Τελικά, από ό,τι φαίνεται…», σημείωσε.

Διαβάστε επίσης

Δολοφονία στην Κρήτη: Η σύντροφος του 21χρονου θύματος είδε σε live μετάδοση τη φονική επίθεση

Τραγωδία στην Αίγινα: Επί 70 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να σώσουν το κοριτσάκι που πνίγηκε από τσουρέκι

Εξηγήσεις από την ελληνική κυβέρνηση ζητά ο Global Sumud Flotilla για τους ακτιβιστές Τιάγκο Άβιλα και Σαΐφ Αμπουκέσεκ