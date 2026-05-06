Live η τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής

Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύεται ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιείται στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο κ. Βενιζέλος θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό, και την πολιτική θεολογία».

Το παρών στην τελετή δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, η Μιλένα Αποστολάκη, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, ο Τάσος Γιαννίτσης, η Ζέττα Μακρή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη.

Επίσης, παρόντες είναι η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Λίτσα Λιακούλη, ο Αθανάσιος Μαρτίνος.

