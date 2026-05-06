Live η τελετή αναγόρευσης του Ευάγγελου Βενιζέλου σε επίτιμο διδάκτορα της Νομικής Σχολής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επίτιμος διδάκτορας της Νομικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναγορεύεται ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος.
Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιείται στη Μεγάλη Αίθουσα του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο κ. Βενιζέλος θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως πρόκληση για την κυριαρχία, τον συνταγματισμό, και την πολιτική θεολογία».
Το παρών στην τελετή δίνει ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Στην εκδήλωση παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Αντώνης Σαμαράς, ο Νίκος Δένδιας, η Σοφία Ζαχαράκη, η Μιλένα Αποστολάκη, οι Μητροπολίτες Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Πειραιώς Σεραφείμ, ο διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η Μαριάννα Λάτση, ο Τάσος Γιαννίτσης, η Ζέττα Μακρή, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας και η πρύτανης του Παντείου Χριστίνα Κουλούρη.
Επίσης, παρόντες είναι η τέως ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Δαμανάκη, η Ολγα Κεφαλογιάννη, ο Βασίλης Κικίλιας, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, η Λίτσα Λιακούλη, ο Αθανάσιος Μαρτίνος.
Διαβάστε επίσης:
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαρινάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές: «Άλλαξε γνώμη για το άρθρο 86; – Νέα συγκάλυψη»
Ανδρουλάκης στο Πολιτικό Συμβούλιο: Η κυβέρνηση απέτυχε, υπάρχει θεσμική παρακμή – Αξιακή η μάχη των επόμενων εκλογών
Μητσοτάκης από Ιορδανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την κρίση στη Μέση Ανατολή
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.