Βοιωτία: 1.400 ευρώ το μήνα εισέπραττε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στην αυλή για να μην της κόψουν τη σύνταξη

Tο ποσό των 1.400 ευρώ (καθαρά) το μήνα, φαίνεται πως ελάμβανε το μήνα η γυναίκα που πέθανε και της οποίας η σορός της κρύφτηκε στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας στη Βοιωτία, από την κόρη της, προκειμένου να μη σταματήσει η καταβολή της σύνταξης.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, η αποβιώσασα που θάφτηκε δικαιούταν, εν ζωή, όχι μόνο τη σύνταξη της αλλά και δύο επιδόματα.

Η σύνταξη γήρατος ήταν 846 ευρώ, το επικουρικό 122 ευρώ και το ιδρυματικό επίδομα- που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι χρειάζονται φροντιστή για να έχουν κάποιον δίπλα τους να τους βοηθάει (Συνήθως είναι κάποια οικιακή βοηθός) 432 ευρώ.

Αν τα χρήματα πολλαπλασιαστούν επί 24 μήνες, διότι υπολογίζεται πως για τόσο χρονικό διάστημα, έπαιρνε τα χρήματα η 62χρονη κόρη, προκύπτει το ποσό των 33.600 ευρώ, το οποίο τώρα θα πρέπει να επιστραφεί και μάλιστα εντόκως.

Σύμφωνα με τον Alpha, σήμερα ο ΕΦΚΑ έκοψε τη σύνταξη της μητέρας της.

