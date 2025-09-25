search
ΕΛΛΑΔΑ

25.09.2025 20:07

Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις

AMFITHEATRO27

Την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη, στις 12 το μεσημέρι στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αμφιθέατρο 2) θα πραγματοποιηθεί «Ανοιχτή Συνέλευση ενάντια στις συνδικαλιστικές διώξεις και απολύσεις» για να συζητήσουν «για τις χιλιάδες διώξεις, τις αργίες, τις ποινές, τις απολύσεις και την τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση-κάλεσμα.

«Το νέο πειθαρχικό δίκαιο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο, ο νέος αντεργατικός νόμος για το 13ωρο, η αργία της Χρύσα Χοτζόγλου που συνεχίζεται με απόφαση της κυβέρνησης, οι ποινές που επιβάλλονται και οι απειλές που εκτοξεύονται κατά των αγώνων, των αγωνιστών και των σωματείων δε επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. 

Καλούμε για συντονισμό της δράσης και οργάνωση της πάλης 

διωκόμενους, συλλογικότητες, παρατάξεις, σωματεία και κάθε εργαζόμενο.

Με αλληλεγγύη, οργάνωση και αγώνες στους δρόμους θα κερδίσουμε!»

