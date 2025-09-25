Σεισμοί στη Σαντορίνη: Επιστήμονες βρήκαν την απάντηση για τις δονήσεις που αναστάτωσαν το νησί

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στις μετακινήσεις του μάγματος οφείλονται οι σεισμοί που αναστάτωσαν τη Σαντορίνη πέρυσι, σύμφωνα με μελέτη που υπογράφουν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες.
Τα ηφαίστεια Σαντορίνης και Κολούμπου συνδέονται και το σμήνος των σεισμών στις αρχές του έτους οφείλεται σε μετακινήσεις μάγματος. Στο Αιγαίο, τα δύο πιο επικίνδυνα ηφαίστεια – της Σαντορίνης και του Κολούμπου – απέχουν μόλις 7 χλμ., αλλά μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι συνδέονταν. Η σεισμική δραστηριότητα του Γενάρη και του Φλεβάρη του 2025, έφεραν τους μελετητές στα μέρη μας και το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι τα δύο ηφαίστεια είναι αδελφάκια.
Η κρίση του 2025 έδωσε για πρώτη φορά καθαρή εικόνα ενός περίπλοκου συστήματος υπόγειων δεξαμενών μάγματος. Συνδυάζοντας σεισμολογικές και γεωδαιτικές μετρήσεις στη στεριά και στη θάλασσα, οι επιστήμονες μπόρεσαν να «χαρτογραφήσουν» την πορεία που ακολούθησε το μάγμα.
Από τα μέσα του 2024, το έδαφος μέσα στη καλντέρα της Σαντορίνης άρχισε να ανυψώνεται αργά, προμηνύοντας την εισροή μάγματος. Τον Ιανουάριο του 2025, μια μεγάλη ποσότητα μάγματος (περίπου 0,31 κυβικά χιλιόμετρα) εισχώρησε σε ρήγματα σχηματίζοντας ένα υπόγειο «τοίχωμα» (μάγματος-δίκτυο), μήκους περίπου 13 χλμ. Το σώμα αυτό έμεινε σε βάθος 3–5 χλμ. κάτω από τον βυθό, αλλά ενεργοποίησε σημαντικούς σεισμούς. Η ταυτόχρονη εκτόνωση μιας δεξαμενής κάτω από το Κολούμπο δείχνει ότι τα δύο ηφαίστεια είναι αλληλένδετα.
Προπαρασκευαστική φάση (Ιούνιος 2024 – Ιανουάριος 2025): Το μάγμα από μια μεσαίου βάθους δεξαμενή κινήθηκε προς τον ρηχότερο ταμιευτήρα κάτω από τη Σαντορίνη. Αυτό προκάλεσε ανύψωση του εδάφους και αύξηση των μικρών σεισμών στην καλντέρα. Στο σχήμα, οι πράσινες και κόκκινες περιοχές δείχνουν ζώνες όπου ο φλοιός έχει διαφορετική «ταχύτητα» στα σεισμικά κύματα: Οι χαμηλές ταχύτητες (L3 και L4) δείχνουν περιοχές με μάγμα ή μερικώς λιωμένα πετρώματα. Οι υψηλές ταχύτητες (H1 και H2) δείχνουν πιο σκληρά στρώματα του φλοιού που λειτουργούν σαν εμπόδια.
Ηφαίστειακή–τεκτονική κρίση (από 27 Ιανουαρίου 2025): Ξεκίνησε μια μεγάλη διείσδυση μάγματος (ανάχωμα) από τη μεσαία δεξαμενή, που κινήθηκε πλευρικά προς τα πάνω και πέρασε κάτω από τον Ανυδρο. Τα σημεία των σεισμών (χρωματιστά κουκκίδια) συγκεντρώθηκαν στην άκρη και στα όρια της δίκης. Παράλληλα ενεργοποιήθηκαν ρηχά κανονικά ρήγματα (μαύρες γραμμές) λόγω της πίεσης και των αλλαγών στα υγρά. Την ίδια στιγμή, μια δεξαμενή μάγματος κάτω από το Κολούμπο άδειασε, προκαλώντας καθίζηση που μετρήθηκε και στη Σαντορίνη και στο Κολούμπο.
Η Σαντορίνη και το Κολούμπο διαθέτουν ξεχωριστά «ρεζερβουάρ» μάγματος, αλλά φαίνεται πως επικοινωνούν σε μεγαλύτερα βάθη. Η κρίση δείχνει ότι τα δύο ηφαίστεια μπορεί να «μοιράζονται» ή να ανταγωνίζονται για το ίδιο μάγμα, κάτι που εξηγεί γιατί είδαμε φούσκωμα στη Σαντορίνη και ταυτόχρονη εκτόνωση στο Κολούμπο.Αυτό θυμίζει αντίστοιχες περιπτώσεις στην Ισλανδία, στη Χαβάη και στην Ιαπωνία, όπου ηφαιστειακά κέντρα λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Το αν θα προκληθεί έκρηξη εξαρτάται από:
Η εισροή μάγματος του 2025 έχει παρόμοιο μέγεθος με αυτή που σχημάτισε τα μικρά ηφαιστειακά κέντρα της περιοχής του Κολούμπου στο παρελθόν. Αυτά προκάλεσαν κυρίως ήπιες υποθαλάσσιες εκρήξεις χωρίς μεγάλους κινδύνους για τσουνάμι. Ωστόσο, επειδή τώρα η διείσδυση έγινε σε πιο ρηχά νερά (περίπου 200 μ.), η μελλοντική δραστηριότητα μπορεί να έχει μεγαλύτερη επικινδυνότητα.
Η κρίση του 2025 έδειξε ξεκάθαρα ότι τα ηφαίστεια Σαντορίνης και Κολούμπου είναι συνδεδεμένα σε βάθος και ότι μπορούν να επηρεάσουν το ένα το άλλο. Παρά τα προειδοποιητικά σημάδια (φούσκωμα, αέρια, σεισμοί), η ακριβής εξέλιξη, η δημιουργία του μεγάλου υπόγειου δίαυλου μάγματος, ήταν αδύνατο να προβλεφθεί.
Αυτό υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η συνεχής και υψηλής ακρίβειας παρακολούθηση με σεισμογράφους, δορυφόρους και υποθαλάσσιους αισθητήρες, ώστε να σιγουρευτεί η έγκαιρη προειδοποίηση και η εκτίμηση κινδύνου.
