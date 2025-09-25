Πάρις Ρούπος: Σάλος με την απόλυσή του από την Pizza Fan επειδή κάποιοι θίχτηκαν από τα αστεία του – Οργισμένος ο stand up comedian, σε μποϊκοτάζ καλούν στο Χ

Σάλος έχει προκληθεί από την απόλυση του γνωστού κωμικού Πάρι Ρούπο που ανακοίνωσε η Pizza Fan. Δύο βίντεο και κάποια μηνύματα και τηλεφωνήματα ήταν αρκετά για την εταιρεία ώστε να διακόψει μία συνεργασία ετών, λογοκρίνοντας τον γνωστό κωμικό και μάλιστα για περιεχόμενο που δεν έχει καμία σχέση με τα δικά της project.

Αφορμή στάθηκαν ορισμένα αστεία του Πάρι Ρούπου σε stand up comedy παράσταση η οποία δεν σχετίζεται με την Pizza Fan.

Τα αστεία για την ελληνική σημαία, τους Ναζί, τον Μελιγαλά και τον Τσάρλι Κερκ, φαίνεται πως έθιξαν κάποιους ακροδεξιούς οι οποίοι έσπευσαν να τοποθετηθούν, αναρτώντας βίντεο, όπως και ο πρώην βουλευτής Κωνσταντίνος Μπογδάνος, οι οποίοι προέτρεπαν τους χρήστες να στέλνουν στην εταιρεία για να τον απολύσουν.

Ο ίδιος μιλώντας στην εκπομπή «Το’χουμε» του ΣΚΑΙ αναφέρθηκε στο βίντεο που έκανε ο Μπογδάνος αλλά και την απόλυση του από την Pizza Fan.

«Στην ουσία πιο πολύ παρερμήνευσαν ή μάλλον διαστρέβλωσαν ένα αστείο που έκανα για την ελληνική σημαία. Στην ουσία δεν έλεγα κάτι για τη σημαία, έλεγα για αυτούς που κρύβονται πίσω από τη σημαία. Δεν το είχα γράψει από πριν ήταν κάτι που είπα εκείνη την ώρα» είπε αρχικά ο Πάρις Ρούπος.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι ο κόσμος πήρε το αστείο του με γέλιο και χειροκροτήματα, ενώ στη συνέχεια είπε «χθες έκανε ο Μπογδάνος βίντεο με πάθος και χαρακτηρισμούς και προς την εταιρεία και προς εμένα και προς τους πελάτες της εταιρείας. Ένα βίντεο που είναι αρκετά μηνύσιμο από μόνο του. Μετά από αυτό το βίντεο έγινε εντονότερο το κύμα διαμαρτυριών και τηλεφωνημάτων».

Ο ίδιος προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά του Κωνσταντίνου Μπογδάνου, αναφέροντας επίσης πως συλλέγει υλικό σε βάρος του.

Αισθάνομαι οργή και εκνευρισμό, είναι τρομακτικό. Όχι μόνο προς εμένα ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ότι μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε για πολιτικές πεποιθήσεις ή απλά για ένα κωμικό σκετς. Κάτι σατιρικό τέλος πάντων.

Στη διάρκεια παράστασης στο πλαίσιο του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας, μια τεράστια ελληνική σημαία ήταν τοποθετημένη σε ένα καζάνι με τον κωμικό να σχολιάζει «αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα βοθρολύματα» ενώ σε άλλο σημείο ο stand up comedian ακούγεται να λέει ότι η καμπάνια του Τσάρλι Κερκ υπερ της οπλοκατοχής «βρήκε επιτέλους στόχο».

Μιλώντας για τους Ναζί σχολίασε: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί ‘λιπάσματα’ μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: ‘μορφώστε τους ναζί’; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΠΟΔΟ λέγεται Πάρις Ρούπος και κανει διαφημιστικα για την @PizzaFan_Tweet .

Κατακλίζουμε το τηλεφωνικο τους κέντρο (18111) και απαιτούμε την απόυλυση του συγκεκριμενου εθνομηδενιστη. #boycott_pizzafan pic.twitter.com/qpfE61GX45 September 23, 2025

Με μπροστάρη τον Μπογδάνο….

Οι αναφορές του κωμικού προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από (ακρο)δεξιούς κύκλους, με την εταιρεία να προχωρά σήμερα στην απόλυση του.

Από τους πρώτους που στοχοποίησαν τον Πάρι Ρούπο ζητώντας την απόλυση του ήταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με βίντεο στο Youtube.

Σε ανάρτηση του μάλιστα στο Facebook ο Μπογδάνος χαρακτηρίζε «μισάνθρωπο ανθέλληνα» τον Ρούπο και καλούσε σε μποϊκοτάζ της Pizza Fan μέχρι να λήξει τη συνεργασία της με τον κωμικό.

«Η Pizza Fan Greece έχει δικαίωμα να επιλέγει ως πρόσωπο της καμπάνιας της όποιον μισάνθρωπο ανθέλληνα επιθυμεί: Κάποιον πχ που ταυτίζει τη σημαία μας με λύματα, ή που επιχαίρει για πολιτικές δολοφονίες και σφαγές γυναικόπαιδων. Κι εμείς έχουμε ως πολίτες και καταναλωτές δικαίωμα να κάνουμε την Pizza Fan να μετανιώσει για τις επιλογές της, να απολογηθεί και να τις διορθώσει.

Η PizzaFan, η ελληνική σημαία & τα βοθρολύματα: Μποϊκοτάζ μέχρι να λύσει τη συνεργασία με Πάρι Ρούπο».

«Μεγάλη απρέπεια»

Λίγες ώρες μετά η επιθυμία Μπογδάνου εισακούστηκε από την εταιρεία και με συνοπτικές διαδικασίες η Pizza Fan σε μια ανάρτηση, μνημειο… λογοκρισίας, ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Πάρι Ρούπο.

Στην ανακοίνωση, ούτε λίγο ούτε πολύ η εταιρεία υποστηρίζει πως οποιος συνεργάζεται με την Pizza Fan θα πρέπει να μην εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις αν εκείνες «εκθέτουν» την αλυσίδα.

«Θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο» λέει η ανακοίνωση ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο»

Όλη η ανακοίνωση

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Αντιδράσεις και νέο μποϊκοτάζ

Στα σχόλια της ανάρτησης πολλοί γνωστοι stand up comedians όπως ο Θανάσης Σαμαράς έσπευσαν να υπερασπιστούν τον συνάδελφό τους και την ελευθερία του λόγου.

Η απόφαση της Pizza Fan υπάρχει, όπως όλα δείχνουν, περίπτωση να της γυρίσει… μπουμερανγκ καθώς ήδη στα social media ξεκίνησε εκστρατεία για μποϊκοτάζ της αλυσίδας, ως διαμαρτυρία για την απόλυση Ρούπου.

Συμπαράσταση στον κωμικό Πάρι Ρούπο!

Μποϊκοτάζ στην Pizza Fan, που τον απέλυσε, επειδή το απαίτησαν οι φασίστες!

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ… pic.twitter.com/5MC3nP3wYY — ΚΕΡΒΕΡΟΣ (@RXRqdEgogik2Z9P) September 25, 2025

Η απόλυση του Πάρη Ρούπου από την Pizza Fan είναι παράσημο για τον ίδιο. Ντροπή στην εταιρεία που κάνει το χατίρι στα ακροδεξιά τρολ και στους μπογδάνους. — beatBukowski (@beatBukowski) September 25, 2025

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον @ParisRoupos γιατί είναι γαμάτος κωμικός.

Η @PizzaFan_Tweet να μείνει με τους ακροδεξιούς που της δίνουν γραμμή και η αίσθηση του χιούμορ τους είναι για την… πίτσα 🖐🏻🤡💩#Ρουπος pic.twitter.com/43OgtoctK1 — Κομψή Μαρλέν 🇺🇾 (@marlen_blackdog) September 25, 2025

Πήραν 10 μαλάκες να διαμαρτυρηθούν για τον Πάρι Ρούπο και η Pizza fan διέκοψε τη συνεργασία της με τον κωμικό.



Υπερασπίζεστε τη σημαία ρε μαλάκες, αλλά σας γαμάει η συμμορία καθημερινά και δεν βγάζετε άχνα!



Νούμερα! 💩💩💩💩 pic.twitter.com/labZunIbGw — ο άντρας της Μαρίνας (@iroas_megalos) September 25, 2025

Η @PizzaFan_Tweet απέλυσε τον κωμικό Πάρι Ρούπο επειδή το ζήτησαν ο Μπογδάνος με μερικούς ακροδεξιούς για ένα αστείο του σε μια παράσταση που δεν είχε σχέση με την πιτσαρία.

Ο αμερικάνικος φασισμός-τραμπισμός τώρα και στο ελλαδιστάν.

Όχι μποϊκοτάζ αλλά απαλωτρίωση και shoplifting pic.twitter.com/3tGxK15bHL — Ο Θείος (@radiourgos_dog) September 25, 2025

Η PizzaFan σταμάτησε τη συνεργασία της με τον κωμικό Πάρη Ρούπο, επειδή οι ακροδεξιοί τον μπογδάνεψαν οτι πρόσβαλε την ελληνική σημαία και την ιερή μνήμη του ρατσιστή Τσάρλι Κερκ.



Δεν έπαιρνα PizzaFan, οπότε δεν μπορώ να την κόψω. — Nikos Sarantakos (@nikosarantakos) September 25, 2025

