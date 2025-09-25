Καιρός: Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας από το Σάββατο – Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς (videos)

Φθινοπωρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου, με καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.

Την Παρασκευή, τοπικού χαρακτήρα βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά κυρίως Θεσσαλία και Εύβοια. Το σημαντικό είναι ότι οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν θα έχουν ένταση και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει.

Το Σάββατο, το βράδυ και από τα δυτικά η μεταβολη του καιρού. Με τα πρώτα στοιχεία βροχερή η Κυριακή στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, μάλιστα στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο δεν αποκλείεται οι καταιγίδες να είναι τοπικά ισχυρές. Η θερμοκρασία θα πέσει και άλλο δεν θα ξεπερνά τους για παράδειγμα στην Αθήνα τους 25 βαθμούς.

Όπως είπε ο κ. Γιαννόπουλος, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η Κυριακή αναμένεται να είναι αρκετά βροχερή, ενώ από την επόμενη εβδομάδα ο καιρός θα παραμείνει άστατος.

«Να κρατήσουμε ότι κάτι σημαντικό έρχεται το βράδυ του Σαββάτου στα δυτικά της χώρας και η εβδομάδα πλέον είναι φθινοπωρινή», επισήμανε ο κ. Γιαννόπουλος.

Καλλιάνος: «Περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα»

Μιλώντας στο μεσηβρινό δελτίο ειδήσεων του Mega, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος είπε: «Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καιρός από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και την Κυριακή, όπου σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, περιμένουμε επιδείνωση του καιρού στη δυτική Ελλάδα με βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες».

Όπως εξήγησε ο μετεωρολόγος, δυτικά εννοούμε «τα Επτάνησα, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τις κεντροδυτικές περιοχές της Πελοποννήσου, όπου κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών του Σαββάτου και προς το ξημέρωμα της Κυριακής, θα έχουμε μπόρες, βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι άστατος και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα πιθανότατα και στην Αττική με πιο εξασθενημένες βροχές. Παράλληλα με τις βροχές θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας, από τους 30 βαθμούς στους 25-26 και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ σε τοπικό επίπεδο».

Μαρουσάκης: «Ακραία επικίνδυνος καιρός μπροστά μας»

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για ισχυρούς βόρειους ανέμους που θα φτάσουν έως τα επίπεδα θυέλλης, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου, ενώ αυξάνονται οι πιθανότητες για απαγορευτικά.

Παράλληλα, οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό που θα αναπτυχθεί στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο αναμένεται να προκαλέσει πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, με ιδιαίτερα μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές δυτικά της Πίνδου.

Οι καταιγίδες προβλέπεται να διαρκέσουν πάνω από 24 ώρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι η προσοχή όλων είναι απαραίτητη, καθώς τα φυσικά φαινόμενα υπερβαίνουν τις δυνατότητές μας και η σωστή ενημέρωση και προετοιμασία είναι κρίσιμη για την ασφάλεια των πολιτών.

Η ανάρτηση του Μαρουσάκη:

«ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλλασες με τις οποίες αναμένεται να αλληλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

Ακολουθούν χάρτες από το προγνωστικό μας σύστημα που αποτυπώνουν όσα αναλύσαμε παραπάνω.

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα! Καλό υπόλοιπο ημέρας σε όλες και όλους!».

Τσατραφύλλιας: «Σε αυτές τις περιοχές θα υπάρχουν καταιγίδες»

Τις περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθούν καταιγίδες αποσαφηνίζει με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Ειδικότερα ανέφερε ότι ισχυρές καταιγίδες θα πλήξουν τα δυτικά, ενώ θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στα ανατολικά.

Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας από τις ισχυρές καταιγίδες (από την Κυριακή τα ξημερώματα) θα είναι οι περιοχές Ηλεία, Αχαΐα, Μεσσηνία, Ζάκυνθος. Στη δεύτερη γραμμή θα είναι οι Κεφαλονιά, Ιθάκη, Αρκαδία και Αιτωλοακαρνανία.

Κίνδυνος για προβλήματα στην ακτοπλοΐα θα υπάρχει κυρίως σε κεντρικό και βόρειο Αιγαίο την Παρασκευή και το Σάββατο, Από το Σάββατο πέφτει αισθητά η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς.

