Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό, ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία

Με πολλά προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους και κυρίως στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στην Αττική οδό και το ρεύμα για αεροδρόμιο, ένα φορτηγό έχει ακινητοποιηθεί στην έξοδο για Λαμία, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν μία μεγάλη ουρά από το Ζεφύρι ως τον Κηφισό.

Σύμφωνα με την Αττική οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν ως και τα 30 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/VEJHkIu8y4 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025

Στον Κηφισό το ρεύμα ανόδου από το πρωί είναι στα «κόκκινα» καθώς τα οχήματα κινούνται πολύ αργά από το ύψος του Ρέντη ως και τη Νέα Ιωνία, ενώ λόγω του φορτηγού επικρατεί κομφούζιο στην έξοδο και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live τη κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία στη Φωκίδα: 5χρονος πέθανε ξαφνικά μετά από ίωση

Αυτοψία στο πλοίο όπου έχασε τη ζωή του ο 20χρονος ναυτικός – Κανονικά λειτουργούσαν πόρτα και συναγερμός