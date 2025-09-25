search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 15:51
ΕΛΛΑΔΑ

25.09.2025 14:28

Κίνηση στους δρόμους: Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική οδό, ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία

25.09.2025 14:28
Με πολλά προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους και κυρίως στον Κηφισό και την Αττική Οδό.

Στην Αττική οδό και το ρεύμα για αεροδρόμιο, ένα φορτηγό έχει ακινητοποιηθεί στην έξοδο για Λαμία, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν μία μεγάλη ουρά από το Ζεφύρι ως τον Κηφισό.

Σύμφωνα με την Αττική οδό, οι καθυστερήσεις φτάνουν ως και τα 30 λεπτά.

Στον Κηφισό το ρεύμα ανόδου από το πρωί είναι στα «κόκκινα» καθώς τα οχήματα κινούνται πολύ αργά από το ύψος του Ρέντη ως και τη Νέα Ιωνία, ενώ λόγω του φορτηγού επικρατεί κομφούζιο στην έξοδο και στα δύο ρεύματα.

Δείτε live τη κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ

