ΕΛΛΑΔΑ

25.09.2025 15:34

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη – Επιτέθηκε και στον πατέρα της

viasmos

Ποινή φυλάκισης 5 ετών επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου σε έναν 52χρονο εκπαιδευτικό που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη και κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτοδίκως, για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους.

Η απόφαση για μη μετατροπή της ποινής ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη «Δημοκρατική» ο εκπαιδευτικός φέρεται την 30ή Νοεμβρίου 2019 γύρω στις 03.00 να εισήλθε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της οικίας του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Το χρονικό

Αναλυτικότερα, την 30ή Νοεμβρίου 2019 γύρω στις 03.00 ο 49χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και την στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρυσε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση.

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook.

H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης, ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους. Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της, ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεών του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στη θέλησή της.

Ο εκπαιδευτικός δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες που θα έθιγαν την προσωπικότητά της, ενώ οποιαδήποτε πράξη κι αν τελέστηκε αυτή έγινε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας της.

Από την ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη προέκυψε ότι η ανήλικη δεν φέρει κακώσεις ή υποδηλωτικά κακώσεων και περαιτέρω ότι ο παρθενικός της υμένας δεν έχει υποστεί ρήξη.

Δεν αποκλείεται αρμοδίως από τον ιατροδικαστή ωστόσο να έχει υπάρξει ερωτική επαφή.

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι

ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γελοιότητες οι εικασίες για ρωσική εμπλοκή στα περιστατικά με drones στη Δανία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκεί το εξώδικο του Πάνου Ρούτσι

ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι προς Ρωσία: «Τερματίστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια» – «Έχω την άδεια του Τραμπ» για επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια

ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

1 / 3