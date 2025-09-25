Λογοκρίσια από την Pizza Fan… καθ’ υπόδειξιν Μπογδάνου – Απέλυσε τον κωμικό Πάρι Ρούπο μετά από σχόλιο για τη σημαία (video)

Την… απόλυση του γνωστού κωμικού Πάρι Ρούπο για όσα εκείνος είπε σε παράσταση του ανακοίνωσε μέσω social media η Pizza Fan.

Αφορμή στάθηκε ένα απόσπασμα από την εμφανιση του Ρούπου στο πλαίσιο του Αντιφασιστικού Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 στα Λιπάσματα Δραπετσώνας.

Στη διάρκεια της παράστασης μια τεράστια ελληνική σημαία ήταν τοποθετημένη σε ένα καζάνι με τον κωμικό να σχολιάζει «αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα βοθρολύματα» ενώ σε άλλο σημείο ο stand up comedian ακούγεται να λέει ότι η καμπάνια του Τσάρλι Κερκ υπερ της οπλοκατοχής «βρήκε επιτέλους στόχο».

Με μπροστάρη τον Μπογδάνο….

Οι αναφορές του κωμικού προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις από (ακρο)δεξιούς κύκλους, με την εταιρεία να προχωρά σήμερα στην απόλυση του.

Από τους πρώτους που στοχοποίησαν τον Πάρι Ρούπο ζητώντας την απόλυση του ήταν ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος με βίντεο στο Youtube.

Σε ανάρτηση του μάλιστα στο Facebook ο Μπογδάνος χαρακτηρίζε «μισάνθρωπο ανθέλληνα» τον Ρούπο και καλούσε σε μποϊκοτάζ της Pizza Fan μέχρι να λήξει τη συνεργασία της με τον κωμικό.

«Η Pizza Fan Greece έχει δικαίωμα να επιλέγει ως πρόσωπο της καμπάνιας της όποιον μισάνθρωπο ανθέλληνα επιθυμεί: Κάποιον πχ που ταυτίζει τη σημαία μας με λύματα, ή που επιχαίρει για πολιτικές δολοφονίες και σφαγές γυναικόπαιδων. Κι εμείς έχουμε ως πολίτες και καταναλωτές δικαίωμα να κάνουμε την Pizza Fan να μετανιώσει για τις επιλογές της, να απολογηθεί και να τις διορθώσει.

Η PizzaFan, η ελληνική σημαία & τα βοθρολύματα: Μποϊκοτάζ μέχρι να λύσει τη συνεργασία με Πάρι Ρούπο».

«Μεγάλη απρέπεια»

Λίγες ώρες μετά η επιθυμία Μπογδάνου εισακούστηκε από την εταιρεία και με συνοπτικές διαδικασίες η Pizza Fan σε μια ανάρτηση, μνημειο… λογοκρισίας, ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Πάρι Ρούπο.

Στην ανακοίνωση, ούτε λίγο ούτε πολύ η εταιρεία υποστηρίζει πως οποιος συνεργάζεται με την Pizza Fan θα πρέπει να μην εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις αν εκείνες «εκθέτουν» την αλυσίδα.

«Θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο» λέει η ανακοίνωση ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο»

Όλη η ανακοίνωση

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής:

«Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο.

Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».

Αντιδράσεις και νέο μποϊκοτάζ

Στα σχόλια της ανάρτησης πολλοί γνωστοι stand up comedians όπως ο Θανάσης Σαμαράς έσπευσαν να υπερασπιστούν τον συνάδελφό τους και την ελευθερία του λόγου.

Η απόφαση της Pizza Fan υπάρχει, όπως όλα δείχνουν, περίπτωση να της γυρίσει… μπουμερανγκ καθώς ήδη στα social media ξεκίνησε εκστρατεία για μποϊκοτάζ της αλυσίδας, ως διαμαρτυρία για την απόλυση Ρούπου.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Μαρινάκης: Ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος που του έστελνε απειλητικά μηνύματα – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Τέμπη – Μαρία Ντόλκα: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να χώσω στα μπουντρούμια αυτούς που μου στέρησαν την Αναστασία μου»

Ηλιούπολη: Πυροβολισμοί σε είσοδο πολυκατοικίας – Βρέθηκαν κάλυκες και βολίδα, αναζητούνται οι δράστες