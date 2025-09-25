Παύλος Μαρινάκης: Ταυτοποιήθηκε ο 28χρονος που του έστελνε απειλητικά μηνύματα – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ταυτοποίησαν τον 28χρονο που έστελνε απειλητικά μηνύματα σε βάρος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Σε βάρος του 28χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ ξεκίνησε μετά από διαβίβαση των μηνυμάτων από τον κ. Μαρινάκη τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κατά πληροφορίες τα μηνύματα περιείχαν απειλές κατά του ίδιου του κ. Μαρινάκη αλλά και της οικογένειάς του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.»

