Τέμπη: Κατατέθηκε συμπληρωματικό υπόμνημα και για την εκταφή της σορού του Ντένις Ρούτσι

Συμπληρωματικό υπόμνημα, το οποίο υπογράφουν δεκάδες συγγενείς θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών, κατατέθηκε στο Εφετείο Λάρισας.

Όπως αναφέρει το larissanet.gr, στο νέο αίτημα -το οποίο στην ουσία αποτελεί συνέχεια του υπομνήματος που κατατέθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου- υπάρχει και το αίτημα εκταφής της σορού του Ντένις Ρούτσι, γιου του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος είναι στη δέκατη μέρα απεργίας πείνας ζητώντας την εκταφή του γιου του. Το αίτημα αφορά κυρίως τη διενέργεια εξετάσεων, ιστολογικές, τοξικολογικές και λοιπές βιοχημικές για τα αίτια θανάτου.

Τα άλλα αιτήματα αφορούν την αναβάθμιση των κατηγοριών για τα δύο στελέχη της Hellenic Train στην κακουργηματική περίπτωση του αδικήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και στο αδίκημα της έκθεσης και τον ορθό χαρακτηρισμό της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Σημειώνεται ότι η περίοδος για την κατάθεση υπομνημάτων στο Εφετείο Λάρισας ολοκληρώνεται σήμερα.

Μεταστροφή της κυβέρνησης

Σύντομα ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την εκταφή της σορού του Πάνου Ρούτσι, υποστήριξε νωρίτερα ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.

Ο υπ. Δικαιοσύνης πρόσθεσε πως εκτιμά ότι οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα στο αίτημα αυτό.

Σε μία εμφανή στροφή από προηγούμενες δηλώσεις του, με τις οποίες ισχυριζόταν ότι δεν έχει κατατεθεί αίτημα εκταφής, ο κ. Φλωρίδης επιχείρησε με τη νέα παρέμβασή του να κατευνάσει τα πνεύματα, καθώς έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του. Ξαφνικά δηλαδή αντιλήφθηκε ότι η προχθεσινή (!!!) ανακοίνωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, το εξώδικο να εμπεριέχει το αίτημα της εκταφής, ενώ ο ίδιος δύο μέρες τώρα ισχυριζόταν με οργίλο ύφος ότι τέτοιο αίτημα δεν έχει υποβληθεί!

«Νομίζω, με καθαρό τρόπο η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία έγινε προχθές και ο Εισαγγελέας λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο Εισαγγελέας ότι μπορεί ενδεχομένως η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

«Με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η εκταφή, η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού» προσέθεσε ο υπ. Φλωρίδης.

«Η Δικαιοσύνη θα κρίνει αν επαρκεί το εξώδικο»

Από την πλευρά του, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε πως, αν και δεν έχει υποβληθεί ευθύ αίτημα εκταφής αλλά υπάρχει σχετική αναφορά στο εξώδικο Ρούτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να εξεταστεί. «Είναι θέμα της Δικαιοσύνης εάν θα θεωρήσει επαρκή τρόπο υποβολής αιτήματος το εξώδικο», ανέφερε.

Υποστήριξε δε ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, «δεν προδίκασε την απόφαση των εισαγγελικών αρχών». Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ήδη την επομένη της έναρξης απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, υπήρξε η πρώτη τοποθέτηση στήριξης «σε ανθρώπινο επίπεδο».

Κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν το δυστύχημα. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει οδύνη, η αντιπολίτευση βλέπει ευκαιρία να μαζέψει ψήφους, να παίξει παιχνίδι, να στήσει σόου». Μίλησε για «τοξική, προβληματική, χυδαία αντίδραση μεγάλου μέρους της αντιπολίτευσης» και υπογράμμισε: «Από την πρώτη στιγμή είμαστε ανθρώπινα δίπλα σε έναν πατέρα που έχει χάσει το παιδί του».

Επέμεινε ότι η κυβέρνηση «δεν παρεμβαίνει και δεν πρόκειται να παρέμβει στη Δικαιοσύνη». «Το να λες ότι θα το εξετάσει η Δικαιοσύνη και θα αποφασίσει, χωρίς να λες τι θα κάνει η Δικαιοσύνη, δεν έχει σχέση με αυτό που λέει η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας», πρόσθεσε. Αναφορικά με την κριτική ότι η Δικαιοσύνη καθυστερεί να απαντήσει στο αίτημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Η Δικαιοσύνη έχει τους δικούς της χρόνους. Σκέφτεται κάθε αίτημα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τη νομοθεσία». «Δεν είναι κανονικό να ζητάμε παρέμβαση στη Δικαιοσύνη» σχολίασε και κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα ότι ζητούν ακριβώς αυτό: «Έχουμε φτάσει στο σημείο να τα κάνουμε όλα ίσα κι όμοια. Να βγαίνουν πρώην πρωθυπουργοί και να ζητούν παρέμβαση στη Δικαιοσύνη».

Τη φωνή του με όλους όσοι ζητούν να γίνει αποδεκτό το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του, ένωσε ο Δημήτρης Καλογερόπουλος.

«Γιατί να μην πάει ο πατέρας να κάνει την εκταφή; Εγώ το λέω. Γιατί να μην του δώσουν τη δυνατότητα; Να πάει η Δικαιοσύνη να κλείσει το θέμα και να ξεκινήσει και το δικαστήριο. Πώς θα λειτουργήσουμε σα Δημοκρατία;», ανέφερε από βήματος Βουλής ο γαλάζιος βουλευτής για να ξεκαθαρίσει πως σέβεται μεν τη Δικαιοσύνη αλλά κι εκείνη θα πρέπει να επιδεικνύει ανακλαστικά.

«Η Δικαιοσύνη δεν έχει αυτιά, δεν ακούει τι γίνεται; Θα έπρεπε ήδη να έχουν παρέμβει. Μετά από 3 μήνες θα μπορεί να την κάνει μόνος του ελεύθερα, γιατί όχι τώρα που τη ζητάει; Γιατί να το κάνουμε τώρα μείζον θέμα κάτι που είναι ανθρώπινο. Πατέρας είναι έχασε το παιδί του, ας το κάνει. Απλά θέματα που τα κάνουμε μείζονα θέματα», είπε.

