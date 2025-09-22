Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

Αναρμόδιος δήλωσε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επί του αιτήματος που κατέθεσαν το μεσημέρι της Δευτέρας 82 συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, να ανοίξει και πάλι ο φάκελος των ερευνών και να συνεχιστεί η ανάκριση.

Οι συγγενείς, μεταξύ αυτών και η Μαρία Καρυστιανού, κατέθεσαν στο ανώτατο δικαστήριο το υπόμνημα, αλλά βρήκαν απέναντί τους την παγερή απροθυμία του εισαγγελέα να αντιληφθεί ότι υπήρξαν μεγάλα κενά στην ανακριτική διαδικασία, η οποία έκλεισε βεβιασμένα προ ημερών.

Ο κ. Τζαβέλας οχυρώθηκε πίσω από τυπικότητες και είπε στους συγγενείς ότι αρμόδιοι λειτουργοί είναι η πρόεδρος εφετών Λάρισας Μαρία Λιανού και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας, Λάμπρος Τσόγκας, οποίος μελέτησε 60.000 σελίδες και έγραψε παραπεμπτικό 900 σελίδων σε μία μόλις εβδομάδα. Οι 82 συγγενείς θα αναμένουν και την έγγραφη απόρριψη του αιτήματος για να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους.

Η κίνηση έγινε την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, ο οποίος ζητά να δοθεί άδεια εκταφής για το παιδί του, που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών. Το απονενοημένο διάβημα του κ. Ρούτσι πέρα από το κύμα συμπαράστασης, έχει προκαλέσει ανησυχία στο Μαξίμου για την εκδήλωση νέων κινητοποιήσεων, και τα πρώτα ρήγματα στην κυβέρνηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι το αίτημα του Πάνο Ρούτσι είναι «ανθρωπιστικά και ηθικά δίκαιο» και ότι θα πρέπει να βρεθεί με ποιον τρόπο θα ικανοποιηθεί. «Τι πιο αληθινό και ανθρώπινο ένας πατέρας να ζητεί να δει το σώμα του νεκρού παιδιού του, αυτό είναι ανθρωπιστικά και ηθικά ένα δίκαιο αίτημα», είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι «δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην συγκλονίζεται. Σε επίπεδο διεκδίκησης έχει δικαίωμα να υποβάλει το αίτημά του. Δεν μπορεί να μην είμαστε στο πλευρό ενός πατέρα. Εάν δεν έχεις περάσει αυτήν την τραγωδία δεν μπορείς να διανοηθείς τι περνάει», ωστόσο, σημείωσε ότι «επί του αιτήματος όταν υποβληθεί είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε καμία δουλειά να παρέμβουμε».

Όλο το υπόμνημα των συγγενών

Αναλυτικά η ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Στις 16/9/2025 επιδόθηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου «εξώδικη δήλωση- καταγγελία και πρόσκληση για ικανοποίηση αιτήματος» διαδίκων (γονέων θυμάτων που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας) στην «υπόθεση των Τεμπών», με την οποία αυτή ζητούν τη διενέργεια περαιτέρω ανακριτικών πράξεων και ειδικότερα εκταφής «προς ανάδειξη της αλήθειας προς εντοπισμό της χημικής σύνθεσης του αγνώστου καυσίμου. Η εν λόγω εκταφή να λάβει χώρα με διορισμό Πραγματογνωμόνων ελληνικών αλλά και αλλοδαπών εργαστηρίων και με τη συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων».

Η εν λόγω αίτηση διαβιβάστηκε, προκειμένου να κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο, στο δικονομικό στάδιο που εκκρεμεί η υπόθεση, δικαστικά όργανα, (Εισαγγελέας Εφετών και Πρόεδρος Εφετών Λάρισας και το αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στο ακροατήριο). Μέχρι σήμερα, κατά τη διάρκεια της κυρίας ανάκρισης έχουν υποβληθεί και εξεταστεί αντίστοιχα αιτήματα διαδίκων, από τον αρμόδιο ανακριτή και το Συμβούλιο Εφετών.

Σαφές αίτημα εκταφής για ταυτοποίηση σορών θυμάτων δεν περιέχεται στην παραπάνω εξώδικη δήλωση. Εφόσον υποβληθεί τέτοιο αίτημα ή εκτιμηθεί ότι αυτό περιέχεται, θα εξεταστεί και θα απαντηθεί άμεσα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Κωνσταντίνος Β. Τζαβέλλας

