ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.09.2025 13:08

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ/ώρα στη λεωφόρο Συγγρού – Η στιγμή που τον «τσακώνει» το ραντάρ

22.09.2025 13:08
SYGGROU NEW

Οδηγός ΙΧ εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού να κινείται με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, στο πλαίσιο ελέγχων τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια της εξόρμησης αυτής, εντοπίστηκαν συνολικά 101 οδηγοί να έχουν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα και 95 να έχουν κάνει καταναλώσει αλκοόλ με 4 εξ αυτών να συλλαμβάνονται καθώς βρέθηκαν με ένδειξη για αλκοόλ στο αίμα τους άνω του 0.60 mg/l.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν – 4 – οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

