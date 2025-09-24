Τέμπη: Λάδι στη φωτιά από κυβέρνηση και Άρειο Πάγο με την άρνηση εκταφής στο αίτημα Ρούτσι  

Η κατηγορηματική άρνηση της δικαιοσύνης στην εκταφή των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μπορεί να δρομολογήσει ανεξέλεγκτες καταστάσεις δεδομένου ότι η κοινή γνώμη έχει ταυτιστεί σε μεγάλο βαθμό με τον απεργό πείνας Πάνου Ρούτσι ο οποίος ζητά την εκταφή του γιού του. Μάλιστα παρά το γεγονός ότι το Μέγαρο Μαξίμου εξακολουθεί να ξεκαθαρίζει με κάθε τρόπο ότι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, στην κοινωνία υπάρχει η αντίληψη ότι το Μέγαρο Μαξίμου κράτα αποστάσεις από το θέμα γιατί δεν συμμερίζεται την αγωνία των γονιών που έχασαν τα παιδιά τους.

Χθες τόσο ο εισαγγελέας όσο και η πρόεδρος του Αρείου Πάγου στις τοποθετήσεις τους που έκαναν στο συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ με τίτλο «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης και Ευημερίας» ήταν κατηγορηματικοί πως εκταφή τώρα δεν μπορεί να γίνει αν και την απόφαση θα λάβει η Πρόεδρος Εφετών Λάρισας. Ωστόσο σημείωσαν με νόημα πως ανάλογα αιτήματα εχουν ηδη απορριφθεί στο παρελθόν. Παρέπεμψαν μάλιστα τους συγγενείς των θυμάτων να τα υποβάλλουν στο… ακροατήριο, όταν η υπόθεση εκδικαστεί.

Νωρίτερα πάντως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο της εκταφής λέγοντας ότι «αν υποβληθεί ένα τέτοιο καθαρό αίτημα, τότε θα το δούμε”. Ο εισαγγελέας και οι δικαστές του Αρείου Πάγου λένε ότι στο μεν ζήτημα της άδειας εκταφής για διακρίβωση χημικής ουσίας, επειδή η ανάκριση έκλεισε και δεν υφίσταται πλέον ανακριτής και ο εισαγγελέας έχει διαβιβάσει την πρόταση στην πρόεδρο Εφετών Λάρισας, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη μέσω της Δικαιοσύνης, η μόνη αρμόδια είναι η πρόεδρος των Εφετών της Λάρισας», συμπλήρωσε.

Η άρνηση της δικαιοσύνης να επιτρέψει την εκταφή των νεκρών εγείρει πολλά ερωτηματικά και γι αυτό η κοινή γνώμη εμφανίζεται εξοργισμένη από την όλη αντιμετώπιση του θέματος. Μοιραία μάλιστα η κυβέρνηση θα βρεθεί για μία ακόμη φορά απέναντι στην κοινή γνώμη η οποία αδύνατη να καταλάβει γιατί και σε αυτό το θέμα η πολιτεία κρατάει αυτή την στάση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ο αρμοδίως υπουργός Γιώργος Φλωρίδης με τις παρεμβάσεις του περισσότερο εξωθεί τα πράγματα στα άκρα παρά λειτουργεί κατευναστικά και με ενσυναίσθηση απέναντι στους ανθρώπους που έχασαν τους δικούς τους.

Να θυμίσουμε πάντως ότι αίτημα για την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη έχει καταθέσει τρεις φορές ο δικηγόρος Γιάννης Μαντζουράνης και απορρίφθηκαν και τα τρία αιτήματα με αποτέλεσμα στη συνέχεια να καταθέσει κατέθεσε τρία αιτήματα στο Συμβούλιο Εφετών της Λάρισας τα οποία επίσης απορρίφθηκαν.

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο η αιτιολογία για την οποία απορρίφθηκαν τα σχετικά αιτήματα. Ενώ ο Παύλος Ασλανίδης ζητούσε να μάθει αν τα μέλη του σώματος που του είχαν παραδοθεί είχαν όλα το DNA του 27χρόνου Δημήτρη (έχει παραλαβή 8 μέλη από τα οποία μόνο τα τρία χουν ταυτιοποιηθεί), επισημαίνοντας ακόμα ότι θα έπρεπε να γίνουν και ιστολογικές εξετάσεις προκειμένου να μάθει πως έφυγε από την ζωή ο γιός του , η απάντηση που πήραν ήταν ότι με βάση τα βίντεο Καπερνάρου δεν προκύπτει ότι το τρένο μετέφερε παράνομο υλικό άρα δεν υπήρχαν υδρογονάνθρακες.

Η απάντηση αυτή δόθηκε στον Παύλο Ασλανίδη ενώ αυτός ζητούσε να μάθει τα αίτια του θανάτου του γιού του και όχι αν το τρένο μετέφερε παράνομο εύφλεκτο υλικό.

Και ενώ υπάρχουν οι τρεις απορρίψεις για την εκταφή του Δημήτρη Ασλανίδη ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης εμφανίστηκε χθες να ισχυρίζεται ότι «Ουδέποτε τέθηκε ζήτημα επί 2,5 χρόνια ταυτοποίησης των σορών των θυμάτων στα Τέμπη» Προσθέτοντας μάλιστα: Ζητάνε να γίνει εκταφή με σκοπό να διαπιστωθεί αν υπάρχει χημική ουσία, όχι αν είναι το παιδί αυτού που κάνει απεργία πείνας. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στην ανακοίνωσή του χθες είπε ότι αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί δεν υπάρχει. Λέει όμως ότι μπορεί να γίνουν δύο πράγματα: είτε αίτημα για εκταφή είτε να ερμηνεύσει ο εισαγγελέας Εφετών».

Ο Παύλος Ασλανίδης απάντησε στον υπουργό ότι “το ψέμα έχει κοντά ποδάρια “και πρόσθεσε :«Βγήκε ο Φλωρίδης και είπε πως δεν υπάρχει ούτε ένα αίτημα στα 2,5 χρόνια! Το υπουργείο του κ. Φλωρίδη είναι μια οργανωμένη συγκάλυψη της αλήθειας. Και αυτό το ξέρει όλη η κοινωνία πλέον. Τρία αιτήματα έχω κάνει. Μου αφαιρούν το δικαίωμα να μάθω τα αίτια που κάψανε ζωντανό το παιδί μου», τόνισε.

