ΠΑΣΟΚ: Ζητά να κατατεθούν νέα έγγραφα στην επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ και με νέο αίτημα κατάθεσης εγγράφων ζητά να προσκομιστούν στα χέρια των μελών της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σειρά απαραίτητων στοιχείων που αφορούν –μεταξύ άλλων- αναφορές στη Δικαιοσύνη προέδρων του Οργανισμού, αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεων και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Ειδικότερα, οι βουλευτές του στην εξεταστική επιτροπή, Μιλένα Αποστολάκη, Ευαγγελία Λιακούλη, Γιώργος Μουλκιώτης και Ανδρέας Πουλάς ζητούν να κατατεθούν:

1. Πίνακας με την εξέλιξη του Εθνικού Αποθέματος με βάση την με αριθμό 128/6.10.2020 Ερώτηση ΑΚΕ του ΠΑΣΟΚ και για τα έτη μετά το 2017 μέχρι και σήμερα (2024) και ιδιαίτερα για τα στοιχεία που αφορούν στα σημεία 1 έως 3 της ερώτησης και τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα.

2. Οι γραμμικές μειώσεις δικαιωμάτων που έγιναν από το 2017 έως το 2024, ποσοστό της μείωσης και την αντιστοίχιση της μείωσης σε χρηματικό ποσό.

3. Οι αναφορές στην δικαιοσύνη από τους Προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 και μετά και την εξέλιξη των υποθέσεων αυτών.

4. Αποφάσεις και Εγκυκλίους για την Κατανομή Εθνικού Αποθέματος από το 2017 μέχρι σήμερα.

5. Οι αποφάσεις ανάθεσης των συμβάσεων στους εκάστοτε τεχνικούς συμβούλους, το είδος της ανάθεσης και την περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών στον Οργανισμό.

6. Οι περιπτώσεις που έχουν εντοπισθεί στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μετά τη καταστροφή του Daniel με αλλαγές σιτηρών με ντομάτα ή άλλο, τον αριθμό αυτών των διοικητικών πράξεων καθώς και τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που ζητήθηκαν.

7. Οι καθυστερήσεις πληρωμών του 2024 ,την αιτιολογία των καθυστερήσεων αυτών και τις ποινές/κυρώσεις για την χώρα μέχρι το τέλος του έτους για αυτές τις καθυστερήσεις.

