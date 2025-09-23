«Παράθυρο» για συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν αναζητούν Αθήνα και Άγκυρα – Πώς φτάσαμε στην αναβολή, το παρασκήνιο

Νέα διαθέσιμη ώρα στα αυριανά προγράμματα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναζητούν Αθήνα και Άγκυρα, προκειμένου να καταστεί εφικτή η συνάντησή τους, που αναβλήθηκε σήμερα, στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το παλαιστινιακό και οι διεργασίες στο παρασκήνιο από την αμερικανική πλευρά, οδήγησαν στην αναβολή της συνάντησης, η οποία θεωρείται απολύτως δικαιολογημένη από την ελληνική πλευρά, από τη στιγμή που ο Ερντογάν έπρεπε να δώσει το «παρών» στη συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ωστόσο, αν η πλευρά του Ερντογάν επικαλεστεί κώλυμα και για αύριο, διπλωματικές πηγές εξηγούν ότι κάτι τέτοιο θα είναι προσχηματικό.

Λίγα λεπτά μετά τις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος υπήρξε ενημέρωση ότι αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς. Ο λόγος που προέβαλε η Άγκυρα είναι η συμμετοχή του Τούρκου Προέδρου σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση που διοργάνωσε ο Τραμπ ξεκινούσε στις 21.30 ώρα Ελλάδος ενώ το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν είχε οριστεί για τις 21.00 ώρα Ελλάδας, χωρίς να αφήνει περιθώρια για μία ουσιαστική συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο Ερντογάν θα καθυστερούσε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες (πιο πιθανό αύριο, καθώς μεθαύριο είναι η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν).

Αυτό που αναζητούν οι δυο αντιπροσωπείες είναι διαθέσιμη ώρα για να πραγματοποιήσουν τη συνάντηση τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη με βάση το πρόγραμμα και των δύο ηγετών.

Πάντως, το χρονικό «παράθυρο» για τη συνάντηση των δύο ηγετών είναι εξαιρετικά στενό, καθώς τα προγράμματα των δύο ηγετών δείχνουν πως ίσως να μη… βγαίνει το τετ α τετ. Μάλιστα, τουρκικές πηγές λένε πως η συνάντηση είναι πιθανό να μη γίνει.

Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει κενό στο πρόγραμμά του για την Τετάρτη, αφού την Πέμπτη πρόκειται να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ο Ερντογάν αναχωρεί από τη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό στις 6 αύριο το απόγευμα, τοπική ώρα.

Πλέον, μένει να διαπιστωθεί αν η δικαιολογία που προέβαλε η τουρκική πλευρά είναι πραγματική ή προσχηματική.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Αύριο Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ.

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ – Σάρα .

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.

Το πρόγραμμα Ερντογάν

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2025 (Νέα Υόρκη)

11:00 π.μ. Συνάντηση για καφέ με τον Hamdi Ulukaya, Πρόεδρο του Τουρκο-Αμερικανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, και Αμερικανούς Διευθύνοντες Συμβούλους

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

1:00 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Γάλλο Πρόεδρο Emmanuel Macron

(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών)

2:00 μ.μ. Ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κλίμα

(Τοποθεσία: Έδρα Ηνωμένων Εθνών/Αίθουσα Συμβουλίου Επιτροπείας)

3:30 μ.μ. Διμερής Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Βιετνάμ Luong Cuong

(Τοποθεσία: Türkevi, 10ος Όροφος)

4:30 μ.μ. Συνάντηση με Τούρκους Εκπροσώπους Τύπου

(Τοποθεσία: Türkevi, 6ος Όροφος)

18:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ

Πώς αντέδρασε η αντιπολίτευση, απάντηση Μαρινάκη

Εντωμεταξύ, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε η αντιπολίτευση για την αναβολή του προγραμματισμένου ραντεβού. «Η αναβολή της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο με αίτημα της τουρκικής πλευράς στέλνει λάθος μηνύματα σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία για τις διμερείς σχέσεις, αλλά και την ευρύτερη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος. «Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, “ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς”, φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης», αναφέρει η Ρένα Δούρου. Από την πλευρά του Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κρίθηκε ανεπιθύμητος

Ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας στις επιθέσεις που έχει δεχτεί η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, σημείωσε: «Να πάρουμε το ενδεχόμενο ότι είναι παρελκυστική η αναβολή για τα μάτια του κόσμου, ότι έψαχνε να βρει δικαιολογία, να το δεχθούμε και δεν είναι αναβολή αλλά ακύρωση. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σε μια κίνηση που θα συνιστά απρεπέστατη ενέργεια, πρέπει να πάρουν μέρος κατά της χώρας και να επιτεθούν πριν καλά–καλά μάθουν τι συνέβη;».

«Έστω ότι η Τουρκία –υποθετικά, να μην παρερμηνευτώ– ακυρώσει τη συνάντηση. Αυτό τι σημαίνει; Ότι πρέπει να απολογηθεί η κυβέρνηση; Μήπως μπορεί να σημαίνει ότι η στάση και οι θέσεις μας ενοχλούν;», πρόσθεσε. Όπως είπε, η Ελλάδα συνομιλεί «όχι για να υποχωρήσει, αλλά για να κερδίσει». «Από τη μια μας λένε ότι συνομιλούμε με πειρατή, εμείς λέμε συνομιλούμε και κερδίζουμε», τόνισε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ρητορικά: «Θυμάστε άλλη κυβέρνηση να επεκτείνει χέρα στο Ιόνιο;».

Σημειώνεται πως η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμενόταν να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα ήταν 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς και αναμενόταν να λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

