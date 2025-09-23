search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

23.09.2025 16:19

Ο Ερντογάν ανέβαλε το τετ α τετ με Μητσοτάκη – Τι επικαλέστηκε η Τουρκία

23.09.2025 16:19
mitsotakis-erdogan-1536×864

Κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς αναβάλλεται η προγραμματισμένη για το βράδυ της Τρίτης (23/9) συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζάπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό ο Τούρκος Πρόεδρος θα συμμετέχει σε συνάντηση με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών που διοργανώνει την Τρίτη στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Η τουρκική πλευρά υποστήριξε ότι ο Ερντογάν θα καθυστερούσε στο ραντεβού με τον πρωθυπουργό και ζήτησε αναβολή για τις επόμενες ημέρες (πιο πιθανό αύριο, καθώς μεθαύριο είναι η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν). Πλέον, μένει να διαπιστωθεί αν η δικαιολογία που προέβαλε η τουρκική πλευρά  είναι πραγματική ή προσχηματική. 

Σημειώνεται πως η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμενόταν να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναμενόταν να συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα ήταν 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς και αναμενόταν να λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας».

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

