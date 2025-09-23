search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:24
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 15:40

Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στην τελική ευθεία με βαριά ατζέντα και… μικρό καλάθι

23.09.2025 15:40
mitsotakis_erdogan_new_123

Στις 9 το βράδυ στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν την πολυαναμενόμενη συνάντησή τους, παρουσία των ΥΠΕΞ των δύο χωρών, και των «εξ απορρήτων» συμβούλων τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνολικά η συνάντηση δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ (από μισή ώρα ως τρία τέταρτα), όπερ σημαίνει ότι στην ουσία τα θέματα που ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος επιθυμούν να συζητήσουν θα τεθούν σε… τίτλους, ενώ ο στόχος της διατήρησης του (σχετικά) καλού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών και της ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση σε δύο ζητήματα: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, συμμετοχή που η Αθήνα συνδέει άμεσα με το «casus belli» της Άγκυρας για τα 12 μίλια. Από εκεί και πέρα, λένε κυβερνητικές πηγές, ό,τι άλλο μπορεί να συζητηθεί, θα τεθεί από τον πρωθυπουργό.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να δεχθεί να συζητήσει οτιδήποτε άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η Αθήνα θα επιδιώξει τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη διατήρηση του – κατά το μάλλον ή ήττον – καλού κλίματος που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι έχει παράξει αποτελέσματα, π.χ. στο μεταναστευτικό, όπου υπάρχει συνεργασία των δύο χωρών.

Πάντως, η Αθήνα θα περιμένει και τα αποτελέσματα της συνάντησης Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, συνάντηση στην οποία η Τουρκία επενδύει πάρα πολλά, όχι μόνο για τη βελτίωση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ, αλλά και σε επίπεδο εμπορικής και αμυντικής συνεργασίας, με τον Ερντογάν να δηλώνει ανοιχτά ότι επιδιώκει την επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, από το οποίο είχε αποβληθεί το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Διαβάστε επίσης

Θεοδώρα Τζάκρη: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι – «Αυτονόητο δικαίωμα η εκταφή»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δημοσκόπηση Interview: Ξανά κάτω από το 30% η ΝΔ – Ανοιχτή πληγή η διαφθορά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
voiotia_62xroni_epithesi_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο – Της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο (video)

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καρυστιανού σε Φλωρίδη και Άρειο Πάγο με έγγραφα – ντοκουμέντα για την εκταφή των νεκρών – «Πώς η αλήθεια μπαζώνεται ξανά»

ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

iasonas
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τι έδειξε η νεκροψία-νεκροτομή για τον θάνατο του 20χρονου Ιάσονα – Για κατάθεση θα κληθούν οι ένοικοι της πολυκατοικίας

ANDRAS-FOTIA-NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Δύο χρόνια φυλακή στον 32χρονο για τις σεξουαλικές επιθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 16:24
voiotia_62xroni_epithesi_2309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Η 62χρονη επιτέθηκε σε δημοσιογράφο – Της γύρισε το χέρι και πέταξε κάτω το μικρόφωνο (video)

karystianou_maria_new
ΕΛΛΑΔΑ

Απάντηση Καρυστιανού σε Φλωρίδη και Άρειο Πάγο με έγγραφα – ντοκουμέντα για την εκταφή των νεκρών – «Πώς η αλήθεια μπαζώνεται ξανά»

ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβάλλεται η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν

1 / 3