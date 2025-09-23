Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Στην τελική ευθεία με βαριά ατζέντα και… μικρό καλάθι

Στις 9 το βράδυ στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιήσουν την πολυαναμενόμενη συνάντησή τους, παρουσία των ΥΠΕΞ των δύο χωρών, και των «εξ απορρήτων» συμβούλων τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνολικά η συνάντηση δεν πρόκειται να κρατήσει πολύ (από μισή ώρα ως τρία τέταρτα), όπερ σημαίνει ότι στην ουσία τα θέματα που ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος επιθυμούν να συζητήσουν θα τεθούν σε… τίτλους, ενώ ο στόχος της διατήρησης του (σχετικά) καλού κλίματος μεταξύ των δύο χωρών και της ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει έμφαση σε δύο ζητήματα: την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και τη συμμετοχή της Τουρκίας στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, συμμετοχή που η Αθήνα συνδέει άμεσα με το «casus belli» της Άγκυρας για τα 12 μίλια. Από εκεί και πέρα, λένε κυβερνητικές πηγές, ό,τι άλλο μπορεί να συζητηθεί, θα τεθεί από τον πρωθυπουργό.

Ταυτόχρονα, επισημαίνεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν πρόκειται να δεχθεί να συζητήσει οτιδήποτε άπτεται των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η Αθήνα θα επιδιώξει τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών και τη διατήρηση του – κατά το μάλλον ή ήττον – καλού κλίματος που επικρατεί τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι έχει παράξει αποτελέσματα, π.χ. στο μεταναστευτικό, όπου υπάρχει συνεργασία των δύο χωρών.

Πάντως, η Αθήνα θα περιμένει και τα αποτελέσματα της συνάντησης Ερντογάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, συνάντηση στην οποία η Τουρκία επενδύει πάρα πολλά, όχι μόνο για τη βελτίωση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ, αλλά και σε επίπεδο εμπορικής και αμυντικής συνεργασίας, με τον Ερντογάν να δηλώνει ανοιχτά ότι επιδιώκει την επιστροφή της χώρας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35, από το οποίο είχε αποβληθεί το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400.

Διαβάστε επίσης

Θεοδώρα Τζάκρη: Συμπαράσταση στον Πάνο Ρούτσι – «Αυτονόητο δικαίωμα η εκταφή»

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Δημοσκόπηση Interview: Ξανά κάτω από το 30% η ΝΔ – Ανοιχτή πληγή η διαφθορά