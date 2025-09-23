search
23.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

23.09.2025 14:37

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε δύο αιτήματα στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

23.09.2025 14:37
vasilis_kokkalis_0804_1460-820_new

Αίτημα κατάθεσης εγγράφων τα οποία κατά την Κουμουνδούρου θα διαλευκάνουν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπέβαλλε ο ΣΥΡΙΖΑ στο προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ουσιώδη αιτήματα που αφορούν στη δικαστική πορεία όλων των αναφορών ή καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τους προέδρους του Οργανισμού. Ειδικότερα, το πρώτο αίτημα αφορά στη δικαστική πορεία όλων των αναφορών ή καταγγελιών που έχουν κατατεθεί από τους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εάν μπήκαν στο αρχείο ή προχώρησαν, ζητώντας στοιχεία από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Το δεύτερο, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στις τηλεοπτικές κάμερες ο εισηγητής του κόμματος στην εξεταστική επιτροπή Βασίλης Κόκκαλης, έχει να κάνει με το πιθανό σκάνδαλο αποζημιώσεων στη Θεσσαλία εξαιτίας της κακοκαιρίας «Ντανιέλ».

«Ζητούμε να μάθουν εάν αυτοί που έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις μετά τον «Ντανιέλ», είχαν όντως δηλώσει τις συγκεκριμένες καλλιέργειες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Επιδοτήσεων και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) 30/6/2023», ανέφερε.

