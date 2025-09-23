search
23.09.2025 12:18

Boυλή: ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστερά θέτουν ζήτημα ασυμβίβαστου για μέλη του ΔΣ του ΟΣΕ

23.09.2025 12:18
ose new

Προκλητικές μεθοδεύσεις αναφορικά με τον ορισμό ΔΣ στον νέο ΟΣΕ, καταγγέλλουν 15 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή, με αντικείμενο τον διορισμό εν ενεργεία στελέχους της ΣΤΑ.ΣΥ. στο νέο ΔΣ της «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος».

Όπως αναφέρουν, «το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της νέας εταιρείας ανακοινώθηκε περί τα τέλη Αυγούστου 2025 και μεταξύ των επτά (7) προσώπων που συγκροτούν τα μέλη του είναι και η κ. Κατερίνα Δεμερούτη αν και ταυτόχρονα τελεί καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑ.ΣΥ».

Η ΣΤΑ.ΣΥ. καλύπτει συγκοινωνιακά το μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου της Αττικής και είναι υπεύθυνη για την λειτουργία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου Αθηνών Πειραιώς (Η.Σ.Α.Π), της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας (Α.Μ.Ε.Λ) και της ΤΡΑΜ Α.Ε.. αναφέρουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν ότι «η ρητή απαγόρευση του θεσμικού πλαισίου για το προσωπικό και τα μέλη του ΔΣ του διαχειριστή σιδηροδρομικής υποδομής σχετικά με την παροχή υπηρεσιών σε άλλη σιδηροδρομική επιχείρηση, σε συνδυασμό με την αναγνωρισμένη νομική φύση και τη λειτουργική αρμοδιότητα της ΣΤΑ.ΣΥ. ως αμιγώς σιδηροδρομικής επιχείρησης, καθιστούν την τοποθέτηση προσώπου ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. στο ΔΣ της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε., πράξη θεσμικά έκνομη».

Ερώτηση με αντικείμενο την τήρηση των κανόνων ασυμβίβαστου στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, κατέθεσε και η Νέα Αριστερά.

Οι βουλευτές καλούν τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ώστε να διασφαλιστεί, «πέραν κάθε αμφιβολίας», ότι δεν υπάρχει παραβίαση των κανόνων ασυμβίβαστου για το διορισμό του Χ. Παληού και τη θέση του ως επικεφαλής του ΟΣΕ και για το διορισμό της Κ. Δεμερούτη και τη θέση της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

«Η σύζυγος του κου Παληού διορίστηκε πρόσφατα σε θυγατρική εταιρία γνωστού κατασκευαστικού ομίλου, ο οποίος έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μεγάλα κατασκευαστικά έργα στον ελληνικό σιδηρόδρομο», ενώ και «η κ. Κ. Δεμερούτη μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ και είναι παράλληλα και Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στην εταιρία ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες)».

