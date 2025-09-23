Η κυβέρνηση θυμίζει και τα μέτρα της… περασμένης Άνοιξης, μετά το μούδιασμα από τη ΔΕΘ – Θεωρεί ότι είναι θέμα διαφήμισης

Οι γαλάζιοι βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη περίμεναν με ιδιαίτερη αγωνία τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και το θετικό αντίκτυπο που θα είχαν αυτές στο κοινωνικό σώμα, αντίκτυπος ο οποίος θα μεταφραζόταν σε αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών.

Όμως οι δημοσκοπήσεις που δημοσιοποιήθηκαν μετά τις εξαγγελίες δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα καθώς η Νέα Δημοκρατία διόρθωσε μεν τα ποσοστά της, αλλά με ασθενικό τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην καλύτερη για τη Νέα Δημοκρατία δημοσκόπηση το ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου φτάνει στο 30,5%.

Έτσι όπως ήταν αναμενόμενο άρχισαν και εσωτερικές γκρίνιες για το μείγμα των μέτρων και για την αποτελεσματικότητα τους, όταν η αντιπολίτευση συνεχίζει να πιέζει την κυβέρνηση με το θέμα της ακρίβειας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιμένουν στην μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα αλλά και στην επιστροφή του 13ο μισθού στο Δημόσιο.

Γι’ αυτό και τις προηγούμενες μέρες τόσο ο πρωθυπουργός όσο και κορυφαίοι υπουργοί ξεκίνησαν περιοδείες προκειμένου να εξειδικεύσουν τα μέτρα, να κάνουν κατανοητό ότι σε πολλές από τις κατηγορίες που απευθύνονται, τα χρήματα που θα πάρουν στο χέρι οι δικαιούχοι από την αρχή της επόμενης χρονιάς θα είναι ίσως και παραπάνω από έναν επιπλέον μισθό και ότι έρχονται κι άλλες παροχές σε περίπτωση που η οικονομία συνεχίσει να βαδίζει στον ίδιο δρόμο της ανάπτυξης.

Βέβαια, επειδή ακόμα η ψήφιση των νέων μέτρων αργεί καθώς θα γίνει με τον προϋπολογισμό και η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2026, στο κυβερνητικό επιτελείο κρίθηκε αναγκαίο να τονιστούν τώρα και οι παροχές που θα αρχίσουν να ισχύουν από τον Οκτώβριο τόσο για τους ενοικιαστές με την επιστροφή ενός ενοικίου όσο και για όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που θα δουν σημαντικές αυξήσεις στα μισθολόγια τους.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι η μεγάλη πλειονότητα των ένστολων στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες δύο εκλογικές αναμετρήσεις και είναι ένα από τα εκλογικά κοινά τα οποία είχε αποφασίσει να ανακουφίσει με τα φετινά μέτρα. Γι’ αυτό και, όπως επισημαίνουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, η παρέμβαση που έγινε σε αυτούς συνεπάγεται την μεγαλύτερη αύξηση αποδοχών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Μάλιστα βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη είναι έτοιμα μετά το σήμα που έδωσε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας να εξηγήσουν τόσο σε τηλεοπτικά πάνελ όσο και σε περιοδείες τους σε όλη την Ελλάδα ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν τις απολαβές τους να αυξάνονται, μεσοσταθμικά, κατά 145 ευρώ κάθε μήνα, ενώ οι εργαζόμενοι στην αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα και το λιμενικό υπολογίζεται πως θα κερδίσουν 111 ευρώ ανά μήνα και με την καθιέρωση και χορήγηση του οριζόντιου επιδόματος επικινδυνότητας, ο μέσος ένστολος θα έχει δει τον μηνιαίο μισθό του να αυξάνεται κατά περισσότερα από 200 ευρώ.

Η κυβέρνηση ποντάρει πολλά στο γεγονός ότι τα περίπου 150.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας θα κερδίσουν μεσοσταθμικά 1,5 έως 2 μισθούς κάθε χρόνο από την πλήρη εφαρμογή όλων των μέτρων.

Το επόμενο μέτρο στο οποίο θέλει να επενδύσει κυβέρνηση είναι η επιστροφή ενοικίου που αφορά μισθώσεις για το φορολογικό έτος 2024 και η καταβολή του ποσού θα γίνει εφάπαξ ως το τέλος του Νοεμβρίου. Στην κυβέρνηση εκτιμούν ότι και αυτά τα χρήματα που θα δοθούν σε χιλιάδες ενοικιαστές θα κάνουν κατανοητό ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης αφορούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες και απαντούν σε ένα από τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, στο οποίο οι πολίτες έλεγαν ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τους αφορούν λίγο και δεν θα βελτιώσουν τη ζωή τους. Άλλωστε το ποσό της επιστροφής φτάνει ως και τα 800 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Μαζί και με τα 200 ευρώ που θα δοθούν το επόμενο διάστημα σε χαμηλοσυνταξιούχους τα κυβερνητικά στελέχη ελπίζουν πως μέχρι τα Χριστούγεννα που θα ψηφιστεί ο Προϋπολογισμός ήδη σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας θα έχουν δει άμεση οικονομική βελτίωση στο πορτοφόλι τους σε μηνιαία βάση και πιστεύουν πως αυτή η βελτίωση μπορεί να διορθώσει ακόμα περισσότερο τα εκλογικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που λένε ότι οι πολίτες θεωρούν ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά στο να τους βοηθήσουν ή δεν τους αφορούν.

